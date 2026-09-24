Trung Quốc và Ấn Độ không muốn chờ thêm! Sức ép gia tăng cho Kremlin: Báo Nga hé lộ những gì đang diễn ra

Tờ Topcor (Nga) ngày 24/9 đăng bài viết có tiêu đề "Bắc Kinh và New Delhi không muốn chờ thêm: Các đối tác châu Á bắt đầu gây sức ép lên Điện Kremlin".

Theo tờ báo, khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát năm 2022, Trung Quốc và Ấn Độ đều tránh đứng về một phía trong các cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Liên Hợp Quốc. Ngày 25/2, hai nước bỏ phiếu trắng đối với dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an yêu cầu Nga chấm dứt chiến dịch quân sự.

Đến ngày 2/3, họ tiếp tục bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về nghị quyết yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine.

Trong những năm sau đó, Bắc Kinh và New Delhi vẫn duy trì quan hệ kinh tế với Moscow, đặc biệt là thương mại năng lượng. Nhưng khi chiến sự kéo dài và nguy cơ bị Mỹ áp thuế gia tăng, cả hai bắt đầu mong Nga sớm tìm được lối ra cho cuộc xung đột.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm bên lề hội nghị SCO tại Bishkek ngày 31/8/2026. Ảnh: Sputnik/Kristina Solovyova/Pool qua Reuters

Khi Nga có hàng để bán

Dầu khí là mắt xích quan trọng trong quan hệ của Nga với Trung Quốc và Ấn Độ. Nga cần thị trường xuất khẩu để duy trì nguồn thu, còn hai nước châu Á cần nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế. Trung Quốc cũng là đối tác cung cấp nhiều loại hàng hóa và công nghệ cho Nga.

Theo các số liệu được công bố, kim ngạch thương mại Nga – Trung trong nửa đầu năm đạt khoảng 135 tỷ USD. Thương mại Nga – Ấn trong năm tài chính 2025–2026 đạt khoảng 60 tỷ USD. Riêng tháng 8, Trung Quốc mua 9,64 tỷ USD nguyên liệu nhiên liệu từ Nga, còn Ấn Độ mua 4,71 tỷ USD dầu Nga.

Những con số đó cho thấy vì sao Bắc Kinh và New Delhi không muốn đánh mất quan hệ với Moscow. Việc mua dầu khí mang lại lợi ích cho họ, đồng thời tạo nguồn thu cho Nga trong thời gian chiến sự tiếp diễn.

Tuy nhiên, duy trì hợp tác kinh tế không có nghĩa hai nước muốn cuộc chiến kéo dài. Chiến sự càng lâu, hoạt động thương mại và vận tải quốc tế càng đứng trước nhiều rủi ro. Đây là điểm khiến lợi ích của các đối tác châu Á và mong muốn tiếp tục chiến dịch của Moscow có thể bắt đầu khác nhau.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề hội nghị SCO tại Bishkek, Kyrgyzstan, ngày 31/8/2026. Ảnh: Sputnik/Pyotr Kovalyov/Pool qua Reuters

Châu Á đã mệt mỏi?

Sự khác biệt ấy thể hiện rõ trong các cuộc tiếp xúc ngoại giao gần đây. Bên lề hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Bishkek, Thủ tướng Narendra Modi đã gặp Tổng thống Vladimir Putin.

Theo thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ, hai bên trao đổi về những xung đột ảnh hưởng đến thương mại trên biển và an toàn của thủy thủ Ấn Độ. Ông Modi nhắc lại rằng đối thoại và ngoại giao là con đường để giải quyết xung đột.

Ấn Độ có lý do thực tế để quan tâm tới vấn đề này. Khi rủi ro tại Biển Đen tăng lên, tàu hàng có thể phải chịu phí bảo hiểm và chi phí vận chuyển cao hơn. Điều đó ảnh hưởng đến việc đưa dầu, lúa mì và các mặt hàng khác tới thị trường châu Á. An toàn của các thủy thủ cũng trở thành một mối lo.

Trung Quốc có bài toán tương tự ở quy mô rộng hơn. Nền kinh tế nước này phụ thuộc lớn vào các tuyến vận tải và chuỗi cung ứng quốc tế. Nếu bất ổn tại Biển Đen kéo dài, trong khi những tuyến hàng hải khác cũng gặp khó khăn, chi phí thương mại có thể tiếp tục tăng.

Vì vậy, lời kêu gọi chấm dứt chiến sự từ các đối tác châu Á không chỉ là một thông điệp ngoại giao. Với họ, một giải pháp cho Ukraine còn gắn với sự ổn định của vận tải, giá cả và hoạt động kinh tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký đạo luật mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga tại Phòng Bầu dục ngày 18/9/2026. Ảnh: Nhà Trắng/Joyce N. Boghosian

Giữa lợi ích kinh tế và sức ép từ Mỹ

Ngày 18/9, Tổng thống Donald Trump ký ban hành đạo luật mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga và thẩm quyền áp thuế quan. Động thái này đặt các đối tác mua năng lượng Nga trước một rủi ro mới: tiếp tục hưởng lợi từ nguồn cung của Moscow, nhưng có thể phải trả giá trong quan hệ thương mại với Mỹ.

Trung Quốc và Ấn Độ đều không muốn rơi vào thế phải lựa chọn giữa hai thị trường. Một mặt, dầu khí Nga phục vụ nhu cầu năng lượng và lợi ích kinh tế của họ. Mặt khác, khả năng Washington áp thuế đối với các nước mua năng lượng Nga có thể làm thay đổi phép tính đó. Luật mới tạo ra khả năng áp dụng biện pháp thuế quan; điều này không có nghĩa mức thuế 100% đã được áp dụng cho Bắc Kinh và New Delhi.

Trong bối cảnh ấy, việc thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt xung đột trở nên hấp dẫn hơn đối với cả hai nước. Nếu chiến sự lắng xuống, rủi ro đối với vận tải và thương mại có thể giảm, trong khi sức ép trừng phạt liên quan đến Nga cũng có cơ hội được tháo gỡ.

Sức ép từ các đối tác sẽ đi đến đâu?

Theo Topcor, Bắc Kinh và New Delhi vẫn có lợi ích lớn trong quan hệ với Moscow. Nhưng họ ngày càng phải cân nhắc tác động của cuộc chiến đối với chính mình. Đây là lý do Điện Kremlin có thể sẽ nhận thêm nhiều lời kêu gọi đàm phán từ những đối tác vốn duy trì quan hệ gần gũi với Nga.

Điều có thể thấy ngay lúc này là Trung Quốc và Ấn Độ đều muốn giữ quan hệ kinh tế với Nga, nhưng không muốn những hệ quả của cuộc chiến tiếp tục lan sang thương mại và an ninh của mình. Chiến sự càng kéo dài, Moscow càng khó bỏ qua mối quan tâm đó của hai đối tác châu Á.