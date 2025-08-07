Trung Quốc triển khai tàu ngầm hạt nhân

Mặc dù Trung Quốc không công khai số hiệu tàu, nhiệm vụ và địa điểm triển khai, tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự, con tàu được xác định là tàu ngầm hạt nhân Type 094, đã rời khỏi căn cứ hải quân Longpo - một cơ sở kiên cố trên đảo Hải Nam.

Tàu ngầm hạt nhân Type 094 của Trung Quốc.

Type 094 là tàu ngầm tên lửa đạn đạo chiến lược (SSBN) thế hệ thứ hai của Trung Quốc. Tàu được xác nhận có lượng giãn nước khi lặn là 11.000 tấn, tốc độ tối đa 30 hải lý/ giờ và có thể hoạt động ở độ sâu 400 mét.

Tàu được trang bị 12 tên lửa đạn đạo JL-2 mang đầu đạn hạt nhân, tầm bắn khoảng 7.000 km. Phiên bản mới nhất, Type 094A, đã hoạt động từ năm 2020, được cho là trang bị tên lửa đạn đạo JL-3 với tầm bắn hơn 10.000 km.

Ngoài tên lửa đạn đạo, tàu còn được trang bị sáu ống phóng ngư lôi 533 mm bố trí ở phía trước thân tàu, cung cấp khả năng phòng thủ thông thường và có thể được sử dụng để phóng ngư lôi Yu-6 có tầm bắn lên đến 30 km.

Tàu ngầm này cũng được trang bị các hệ thống tác chiến điện tử từ cơ bản đến hiện đại, các biện pháp đối phó âm thanh và hệ thống phân phối mồi bẫy để tránh bị phát hiện hoặc tấn công.

Báo cáo mới nhất do Lầu Năm Góc công bố năm 2024 cho thấy, Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang vận hành ít nhất sáu tàu ngầm Type 094 và đồng thời phát triển tàu thế hệ tiếp theo là Type 096.

Báo cáo đánh giá, tàu ngầm Type 096 có thể sẽ được Trung Quốc đưa vào biên chế trong năm 2030. Tàu ngầm Type 096 có thể mang tới 24 tên lửa JL-3, hoạt động êm hơn và được trang bị các cảm biến, vũ khí tiên tiến hơn.

Trong khi lớp Type 094 đã thu hẹp khoảng cách với các tàu chiến hàng đầu được triển khai ở nước ngoài, thì tàu kế nhiệm Type 096 được kỳ vọng sẽ mang lại lợi thế rõ rệt so với hạm đội tàu ngầm hạt nhân của nhiều quốc gia khác.