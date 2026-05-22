Trung Quốc: Tranh cãi chuyện học phí với vợ con, người đàn ông rơi từ ban công tử vong

Phạm Trang
|

Một người đàn ông 61 tuổi đã tử vong sau khi rơi từ ban công căn hộ ở Hong Kong (Trung Quốc), sau cuộc cãi vã với vợ và con trai liên quan đến học phí.

Theo cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc), vụ việc xảy ra vào tối 21/5 tại căn hộ thuộc tòa Ming Yiu House, khu Jat Min Chuen ở Sha Tin. Cảnh sát nhận được cuộc gọi trình báo lúc 21h42 từ con trai nạn nhân, cho biết cha mình bị mất thăng bằng và rơi khỏi căn hộ.

Nạn nhân họ Law, 61 tuổi, được xác nhận tử vong tại chỗ. Cảnh sát cho biết không tìm thấy thư tuyệt mệnh tại hiện trường.

Nguồn tin điều tra cho biết vợ của ông Law, 52 tuổi, cùng con trai 21 tuổi đã bị bắt giữ sau vụ việc. Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu cho thấy đây có thể là một tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, ông Law và con trai xảy ra tranh cãi trong bếp liên quan đến vấn đề tài chính, cụ thể là chi phí học hành. Người vợ sau đó cố can ngăn cuộc xô xát.

Trong lúc giằng co, ông Law giữ lấy con trai, còn người vợ tìm cách kéo ông ra. Do không gian chật hẹp gần khu vực ban công, người đàn ông được cho là đã mất thăng bằng và rơi xuống dưới.

Đến chiều 22/5, người vợ và con trai vẫn bị tạm giữ để phục vụ điều tra, song được cho là sẽ được thả trong tối cùng ngày.

Hiện đội trọng án khu Sha Tin đang tiếp tục điều tra vụ việc. Cảnh sát cho biết sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân cái chết.

Nguồn: SCMP

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

