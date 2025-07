Trung Quốc tiết lộ kế hoạch mới trong việc tạo ra "kho báu" then chốt, tác động đến lợi thế cạnh tranh ngành năng lượng và công nghệ

Theo Cục trưởng Cục Giám sát Vận hành và Điều phối, ông Tao Qing (Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc) phát biểu tại buổi họp báo của Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện ngày 18/7, ngành công nghiệp luyện kim màu của Trung Quốc đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc áp dụng công nghệ sản xuất xanh, giảm thiểu tác động đến môi trường. Kết quả đáng chú ý là hơn 95% năng lực luyện đồng, chì và kẽm hiện đang sử dụng công nghệ sản xuất ít carbon.

Kim loại màu giữ vai trò chiến lược quan trọng, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Chúng không chỉ là vật liệu nền tảng cho sự phát triển của các ngành công nghiệp như xây dựng, cơ khí và điện gia dụng, mà còn là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp mới nổi như năng lượng mới và công nghệ thông tin thế hệ mới. Tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp kim loại màu được đánh giá là rất rộng mở.

Để thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp kim loại màu, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã phối hợp với Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cùng các bộ ngành khác ban hành các kế hoạch thực hiện phát triển chất lượng cao cho các ngành công nghiệp đồng, nhôm và vàng.

Những nỗ lực này tập trung vào việc nâng cao chất lượng, ứng dụng công nghệ thông minh và sản xuất xanh. Một số vật liệu cao cấp như titan siêu mỏng và một số vật liệu đích tinh khiết cao đã đạt được bước đột phá và được ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, tăng cường đáng kể khả năng đảm bảo cho các chuỗi cung ứng trọng điểm như năng lượng mới và mạch tích hợp.

Năng lực sản xuất của các bể điện phân nhôm tiên tiến quốc tế có công suất trên 500kA đã chiếm hơn 40%. Mức tiêu thụ điện xoay chiều tổng hợp của điện phân nhôm thấp hơn 700 kWh so với mức trung bình của thế giới. Tỷ lệ số hóa của các công đoạn sản xuất then chốt và thiết bị sản xuất trong ngành kim loại màu đã tăng lần lượt 20% và 10% so với cuối năm 2020. Đến nay, 9 nhà máy sản xuất thông minh xuất sắc đã được công nhận.

Trong nửa đầu năm 2024, giá trị gia tăng công nghiệp luyện kim màu tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 1,2 điểm phần trăm so với tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp trung bình. Sản lượng mười loại kim loại màu thông dụng đạt 40.319.000 tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu và lợi nhuận của ngành kim loại màu trong 5 tháng đầu năm lần lượt tăng 15,9% và 16,9% so với cùng kỳ.

Cục trưởng Tao Qing cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch phát triển chất lượng cao cho ngành công nghiệp đồng, nhôm và vàng, đồng thời ban hành và thực hiện kế hoạch công tác mới nhằm ổn định tăng trưởng và thúc đẩy chuyển đổi cho ngành công nghiệp kim loại màu".

Trọng tâm sẽ được đặt vào việc phối hợp giữa cung và cầu, đảm bảo sử dụng tài nguyên hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn cung vật liệu chế biến sâu, thúc đẩy nâng cấp tiêu dùng hàng loạt và phát triển thị trường tiêu dùng mới nổi. Về thúc đẩy chuyển đổi, Bộ sẽ khuyến khích đổi mới sáng tạo trong vật liệu kim loại màu mới và công nghệ sản xuất xanh, ít carbon, xây dựng các mỏ xanh, nhà máy xanh và khu công nghiệp xanh.

Đồng thời, Bộ cũng sẽ đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình chuyển đổi số điển hình, các nhà máy và doanh nghiệp tiêu biểu, triển khai xây dựng mô hình lớn cho ngành kim loại màu, thúc đẩy tích hợp sâu rộng trí tuệ nhân tạo vào ngành.