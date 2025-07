Máy cũ Apple “cháy hàng”, iPhone 13 Pro về giá khó tin: Chuyện gì vậy?

Loạt sản phẩm Apple cũ như iPhone, iPad, Macbook… đang nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng nhờ có mức giá dễ tiếp cận, nhiều chính sách hậu mãi và bảo hành tốt.

Vì vậy, các sản phẩm công nghệ Like New (đã qua sử dụng) trở thành lựa chọn hàng đầu khi người tiêu dùng cân nhắc lên đời thiết bị điện tử.

Theo ghi nhận từ hệ thống Viện Di Động, lượng khách hàng mua sản phẩm công nghệ cũ tăng lên 10% so với cùng kỳ tháng trước.

Một khách hàng đã mua điện thoại cũ và máy tính bảng cũ tại Viện Di Động chia sẻ: “Tôi thấy mua đồ điện tử cũ nhưng tổng quan và tính năng sử dụng được vẫn rất tốt. Khi mua chỉ cần nhờ nhân viên cài đặt lại là cũng như máy mới rồi, mà giá cũng rẻ. Tôi mua con iPhone 15 cũ thêm các ưu đãi nữa chỉ còn khoảng hơn 10 triệu, thấy quá hời rồi”.

Đại diện Viện Di Động cho biết: “Trong tháng 7 này, các sản phẩm công nghệ đã qua sử dụng của thương hiệu Apple được khách hàng quan tâm nhiều nhất. Trong đó, khách hàng ưa chuộng dòng điện thoại iPhone cao cấp như iPhone 14 Plus, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus”.

Dòng điện thoại iPhone 11 Pro cũ đang có mức giá hấp dẫn từ 5,99 triệu đồng.

Các dòng điện thoại iPhone cũ cao cấp hiện đang có mức giá dao động chỉ từ 10,99 triệu đồng - 28,99 triệu đồng tùy dòng máy và tuỳ phiên bản dung lượng. Đơn cử, điện thoại iPhone 14 Plus cũ hiện giá chỉ từ 12,79 triệu đồng, iPhone 15 Plus cũ giá từ 18,39 triệu đồng, hay iPhone 15 cũ giá chỉ từ 13,99 triệu đồng…

Với các dòng iPhone like new đời cũ hơn, đơn vị này vừa có đợt điều chỉnh mức giá phù hợp với nhiều tệp khách hàng như học sinh - sinh viên, người đang có nhu cầu trải nghiệm iOS với chi phí tiết kiệm. Với mức kinh phí eo hẹp, người dùng vẫn hoàn toàn có thể sở hữu các dòng iPhone cũ như: iPhone 8 Plus, iPhone Xs Max, iPhone 11 Pro, iPhone 13 Pro… với hiệu suất hoạt động ổn định, đủ để xử lý mượt mà đa nhiệm tác vụ và vẫn đang được Apple duy trì cập nhật phần mềm.

Đơn cử, iPhone 8 Plus cũ đang có giá chỉ từ 3,39 triệu đồng; iPhone Xs Max cũ 256GB giá từ 5,39 triệu đồng; iPhone 11 Pro cũ 64GB có giá từ 5,99 triệu đồng; iPhone 13 Pro cũ 128GB từ 11,39 triệu đồng…

Ngoài ra, khách hàng đang có nhu cầu tham khảo các dòng iPad, Macbook có thể tham khảo một số sản phẩm mức giá tốt như iPad Air 6 M2 2024 cũ giá chỉ từ 14,99 triệu đồng; Macbook Air M3 2024 cũ có giá từ 18,99 triệu đồng…

Khách hàng mua các sản phẩm công nghệ tại hệ thống cửa hàng sẽ được dùng thử hoàn toàn miễn phí trong 7 ngày. Trong thời gian dùng thử, khách hàng có thể kiểm tra loa, pin, màn hình, camera… Trường hợp sản phẩm bị lỗi hoặc thậm chí khách hàng không còn có nhu cầu sẽ đươck hỗ trợ đổi - trả - hoàn tiền.

Ngoài giá thu máy cũ tốt, khách hàng còn có thể được trợ giá lên đến 4 triệu đồng khi lên đời sản phẩm khác.