Trung Quốc thử nghiệm thành công UAV trang bị súng trường.

Những năm gần đây, các công ty Trung Quốc đã đi đầu trong lĩnh vực phát triển máy bay không người lái (UAV), với nhiều mẫu dân dụng được bày bán rộng rãi trên thị trường toàn cầu.

Theo Tạp chí Phóng và Điều khiển Súng, Công ty Wuhan Guide Infrared vừa thử nghiệm thành công một loại UAV trang bị súng trường, đạt độ chính xác chưa từng có. UAV này được chế tạo với sự hợp tác của Học viện Đặc nhiệm Lục quân Trung Quốc.

Trong cuộc thử nghiệm, nó đã bắn 20 phát đạn đơn từ súng trường tiêu chuẩn vào mục tiêu ở khoảng cách 100 mét – tất cả đều diễn ra khi nó đang bay lơ lửng cách mặt đất 10 mét. UAV này được cho là đã đạt tỷ lệ bắn trúng 100%, với mười viên đạn rơi trong bán kính 11 cm.

Trái ngược hoàn toàn với các mẫu tương tự, UAV mới này không cần đến súng được chế tạo riêng hoặc sửa đổi mà sử dụng súng trường tấn công thông thường đang được quân đội Trung Quốc sử dụng.

Hiệu năng ấn tượng này được cho là nhờ vào các thuật toán ổn định và nhắm mục tiêu được cải tiến cũng như hệ thống gắn kết mới.

Hơn nữa, các kỹ sư Trung Quốc đã phát triển phần mềm đặc biệt điều chỉnh góc bắn dựa trên khoảng cách, ước tính gió và các thông số khác - tất cả đều được tinh chỉnh bằng mô phỏng máy tính. Tuy nhiên, nhược điểm là hệ thống hiện tại chỉ có khả năng bắn từng phát một.