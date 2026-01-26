Cuối năm đi mua điện thoại, chỉ cần làm điều này trong 5 phút, bạn sẽ không "vứt 30 triệu qua cửa sổ"

Chuyên gia Ben Khalesi của Android Police chỉ ra một loạt những quan niệm sai lầm người dùng thường mắc phải khi đi mua điện thoại.

Chúng ta đã chạm đến ngưỡng bão hòa của thị trường điện thoại thông minh. Phần cứng đã phát triển mạnh mẽ đến mức mắt thường khó lòng nhận ra sự khác biệt. Khái niệm "điện thoại chậm" về cơ bản đã tuyệt chủng.

Dù bạn mua một chiếc flagship hay chỉ một thiết bị tầm trung ở thời điểm hiện tại, con chip bên trong nó có lẽ còn nhanh hơn cả chiếc laptop bạn từng dùng cách đây 5 năm. Một bộ vi xử lý tầm trung hiện nay có thể mở Instagram nhanh ngang ngửa với mẫu Pro Max Ultra đắt đỏ đặt ngay bên cạnh.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn giữ thói quen mua sắm dựa trên những thước đo lỗi thời. Chúng ta mải miết chạy theo tốc độ xung nhịp và dung lượng RAM, như thể việc nâng cấp cấu hình sẽ giúp chữa lành cơn đau cổ tay hay khiến chiếc điện thoại trở nên dễ chịu hơn khi cầm nắm.

Nếu không muốn hối hận vì đã lỡ tay "ném" vài chục triệu qua cửa sổ, bạn cần thay đổi tư duy khi mua điện thoại bằng việc chú trọng hơn vào những tiêu chí dưới đây.

Cách phát hiện các vấn đề về công thái học trước khi xuống tiền

Khi đi mua sắm, hãy cầm chiếc điện thoại trên tay ít nhất 5 phút để cảm nhận độ thoải mái thực sự.

Nếu bạn cầm điện thoại khoảng 3 tiếng mỗi ngày, trong suốt một năm, con số đó sẽ cộng dồn thành gần 1.000 giờ chịu tải tĩnh lên dây thần kinh trụ của bạn.

Trọng lượng là một yếu tố, nhưng sự cân bằng còn quan trọng hơn. Một chiếc điện thoại nặng nhưng cân bằng tốt thực tế sẽ mang lại cảm giác dễ chịu hơn một chiếc nhẹ nhưng bị nặng phần đầu. Và những cụm camera khổng lồ mà các nhà sản xuất đang đua nhau trang bị cũng chẳng giúp ích gì cho vấn đề này.

Tiếp theo, hãy kiểm tra các góc máy. Các góc sắc nhọn sẽ cấn vào lòng bàn tay, trong khi màn hình cong tràn quá đà dễ dẫn đến việc chạm nhầm cảm ứng.

Hãy chú ý đến những chi tiết nhỏ về công thái học như phím âm lượng. Nó có được đặt quá cao khiến bạn phải nới lỏng tay cầm mới với tới không?

Dưới đây là một vài câu hỏi cần đặt ra:

Cạnh nơi cổng sạc có sắc lẹm như dao cạo không?

Tôi có thể với tới thanh thông báo (notification shade) bằng một tay dễ dàng không?

Cầm điện thoại lâu có thoải mái không?

Cách chọn tính năng phù hợp với lối sống

Tôi yêu một chiếc camera xịn, nhưng tôi ghét những chiêu trò marketing bao quanh nó. Năm nào chúng ta cũng nghe về cảm biến 200 megapixel và khả năng Zoom không gian (Space Zoom) 100x.

Bây giờ, hãy thử xem lại bộ sưu tập ảnh của bạn đi, tôi cá là nó cũng giống của tôi thôi. Hầu hết ảnh là chụp người thân, đồ ăn, tài liệu và con mèo. Tôi hiếm khi chụp mặt trăng hay một con chim cách đó tận vài cây số.

Truyền thông muốn bạn tin rằng bạn cần ống kính tiềm vọng, nhưng thực sự bạn có cần không?

Một cảm biến chính chất lượng với ống kính tốt, tái tạo màu da, màu sắc chuẩn xác và dải tương phản động (HDR) tốt quan trọng hơn nhiều so với ống kính tiềm vọng.

Và đừng để tôi phải nói về quay video 8K.

Trừ khi bạn là nhà làm phim chuyên nghiệp với dàn máy chủ lưu trữ khổng lồ tại nhà, bạn không cần đến 8K. Nó "ngốn" dung lượng lưu trữ trong vài phút và làm điện thoại nóng đến mức có thể chiên trứng.

Tư duy tương tự cũng áp dụng cho các tính năng khác. Ví dụ như sạc nhanh. Mọi người hào hứng với sạc siêu nhanh 120W, nhưng lối sống của bạn thế nào?

Nếu bạn ngồi văn phòng cả ngày, sạc không dây ổn định là đủ. Nhưng nếu bạn là người hay di chuyển hoặc một phụ huynh bận rộn thường quên cắm sạc, thì khả năng sạc đầy từ 0 lên 100% trong 15 phút đúng là "cứu cánh".

Trước khi trả tiền cho những tính năng bạn sẽ không dùng, hãy tự hỏi:

Tính năng này sẽ cải thiện trải nghiệm hàng ngày hay chỉ là "bánh vẽ" quảng cáo?

Thực tế tôi sẽ sử dụng nó bao lâu một lần?

Nó có phù hợp với thói quen và nhu cầu sống của tôi không?



Những điều cần kiểm tra về phần mềm trước khi mua

Tôi từng dùng những chiếc điện thoại có vi xử lý nhanh nhất hành tinh nhưng vẫn thấy chậm vì phần mềm là một thảm họa. Một con chip nhanh không thể cứu vãn thiết kế giao diện tồi.

Một số nhà sản xuất thường coi hệ điều hành như một tấm biển quảng cáo. Điều này đặc biệt đúng với các dòng điện thoại Trung Quốc.

Samsung thì nổi tiếng với các ứng dụng trùng lặp. Dù một số app khá ổn, nhưng nhiều cái chỉ là bản sao hạng hai, gây nặng máy và làm trải nghiệm người dùng trở nên lộn xộn.

Các tính năng AI đang được "nhồi nhét" vào mọi thứ. Một số thương hiệu đang thay thế các công cụ cục bộ hữu ích bằng AI dựa trên đám mây, đòi hỏi kết nối internet và một gói thuê bao.

Nếu một tính năng ngừng hoạt động ngay khi bạn ngừng trả tiền, bạn không sở hữu phần mềm đó. Bạn chỉ đang thuê nó thôi.

Trước khi cam kết với một thương hiệu, hãy hỏi:

Tôi có thể gỡ cài đặt hoàn toàn các ứng dụng rác cài sẵn không?

Phần mềm mang lại cảm giác dễ chịu hay luôn tranh giành sự chú ý của tôi?

Điện thoại có cố bán cho tôi một gói thuê bao nào không?

Nhận giá trị thực từ chiếc điện thoại đắt tiền

Cuối cùng, đừng quên câu hỏi quan trọng nhất: Bạn có bao nhiêu tiền và bạn sẵn sàng chi bao nhiêu cho thiết bị này?

Trước khi quẹt thẻ, hãy nghĩ về điều gì quan trọng nhất với bạn. Đó mới là cách thực sự để nhận được giá trị xứng đáng từ chiếc điện thoại tiếp theo.

Điểm chuẩn cấu hình quan trọng, chắc chắn rồi, nhưng những yếu tố cốt lõi mới là thứ quyết định. Những con số kia được thiết kế để bán điện thoại, không phải để giúp bạn chung sống với nó ngày qua ngày.