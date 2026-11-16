Trung Quốc thử nghiệm thành công máy bay điện thương mại CE-25A mang thiết kế dị biệt

Ngành hàng không Trung Quốc vừa đánh dấu một cột mốc mới khi chiếc máy bay điện thương mại CE-25A hoàn thành chuyến bay có người lái. Không chạy đua với các gã khổng lồ, mẫu máy bay này chọn cách thống trị bầu trời tầm ngắn bằng thiết kế vô tiền khoáng hậu.

Vào ngày 14 tháng 11 vừa qua, tại thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, chiếc máy bay thương mại chạy điện cấp 10 tấn CE-25A đã vươn mình lên bầu trời trong một chuyến bay có người lái kéo dài 16 phút 38 giây. Chở theo hai phi công và một kỹ sư thử nghiệm, chiếc máy bay do công ty máy bay thương mại Trung Quốc (COMAC) phát triển đã hoàn thành chặng đường 60,4 km.

Cùng ngày hôm đó, máy bay chở hàng không người lái cỡ lớn W5000 với tỷ lệ nội địa hóa 100% cũng được thử nghiệm tại Nội Mông. Sự trùng hợp này phát đi một tín hiệu rõ ràng: nền kinh tế tầm thấp tại Trung Quốc đã thực sự bước ra khỏi bản vẽ để trở thành những sản phẩm hữu hình.

Máy bay chở hàng không người lái cỡ lớn W5000.

Sự trỗi dậy của máy bay điện không phải là câu chuyện mang động cơ của xe hơi gắn lên một bộ khung có cánh. Rào cản kỹ thuật tàn khốc nhất mà ngành hàng không điện phải đối mặt chính là mật độ năng lượng. Dầu hỏa hàng không sở hữu mật độ năng lượng lên tới 12.000 Wh/kg, trong khi những khối pin động lực tiên tiến nhất hiện nay mới chỉ lấp lửng ở ngưỡng 250 - 300 Wh/kg.

Sự chênh lệch lên tới hai bậc độ lớn này buộc máy bay điện phải chấp nhận một thực tế: chúng không thể bay xa và chở nặng như máy bay truyền thống.

Máy bay thương mại chạy điện cấp 10 tấn CE-25A.

Chính vì vậy, COMAC đã lựa chọn một hướng đi cực kỳ khôn ngoan cho CE-25A. Thay vì cố gắng thách thức Boeing hay Airbus ở các chặng bay xuyên lục địa, mẫu máy bay này định vị bản thân ở phân khúc 19 chỗ ngồi với tầm bay 400 km. Đây là khoảng cách hoàn hảo cho các chuyến bay nối chuyến trong tỉnh hoặc dịch vụ đi lại giữa các cụm đô thị lớn.

Máy bay điện mang lại ba lợi thế không thể chối cãi ở cự ly này: chi phí vận hành rẻ nhờ giá điện thấp và cấu trúc động cơ ít hao mòn, khả năng tiếp cận các khu dân cư nhờ triệt tiêu tiếng ồn, và sự an toàn vượt trội thông qua hệ thống động lực phân tán.

Máy bay thương mại chạy điện CE-25A của Trung Quốc đã thực hiện thành công chuyến bay có người lái đầu tiên, đánh dấu bước tiến từ khái niệm sang sản phẩm thực tế.

Điểm thu hút sự chú ý nhất của CE-25A khi nằm trên đường băng chính là thiết kế ngoại hình phá cách. Máy bay sở hữu bộ cánh dài tới hơn 24 mét được chế tạo hoàn toàn từ vật liệu composite, kết hợp cùng 10 quạt ống dẫn xếp thành hàng phía trên cánh. Việc thiết kế sải cánh siêu dài là một giải pháp ép buộc nhưng đầy thông minh để đối phó với trọng lượng của pin.

Khác với máy bay đốt nhiên liệu sẽ nhẹ dần khi bay, máy bay điện giữ nguyên trọng lượng từ lúc cất cánh cho đến khi hạ cánh. Sải cánh dài giúp giảm thiểu lực cản cảm ứng, từ đó tối ưu hóa từng chút năng lượng ít ỏi từ khối pin. Vật liệu composite được ứng dụng để đảm bảo đôi cánh này đủ độ cứng mà không làm máy bay trở nên quá nặng nề.

Hạn chế lớn nhất của máy bay điện là mật độ năng lượng của pin, do đó CE-25A được định vị ở phân khúc chặng ngắn (400 km, 19 chỗ ngồi) với ưu thế về chi phí và tiếng ồn.

Việc chia nhỏ lực đẩy thành 10 động cơ quạt cũng là một nước đi chiến lược. Ở động cơ điện, việc thu nhỏ kích thước không làm suy giảm hiệu suất nghiêm trọng như động cơ tua-bin khí. 10 chiếc quạt được đặt trên cánh giúp luồng không khí dưới cánh không bị nhiễu loạn, đồng thời tạo ra một cơ chế dự phòng an toàn tuyệt vời.

Nếu một chiếc máy bay hai động cơ thông thường bị hỏng một bên, nó sẽ mất ngay 50% lực đẩy và đối mặt với rủi ro mất cân bằng nghiêm trọng. Với cấu hình 10 động cơ của CE-25A, việc mất đi một quạt chỉ gây ra sự chệch hướng rất nhỏ, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho quá trình vận hành.

Máy bay sở hữu thiết kế đặc biệt gồm sải cánh vật liệu composite dài hơn 24 mét để giảm lực cản và 10 động cơ quạt ống dẫn giúp tăng độ an toàn dự phòng.

Tuy nhiên, từ một chuyến bay thử nghiệm cho đến ngày máy bay điện thực sự bán vé thương mại vẫn còn là một hành trình dài. Những bài toán hóc búa nhất vẫn đang chờ được giải quyết. Đầu tiên là bài toán về pin, khi trọng lượng của chúng vẫn chiếm tỷ lệ quá lớn trong cấu trúc máy bay, chưa kể đến yêu cầu khắt khe về sạc nhanh và độ an toàn.

Thứ hai là rào cản về mặt thủ tục: cục hàng không dân dụng Trung Quốc vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bộ tiêu chuẩn chứng nhận đủ điều kiện bay cho loại phương tiện mới mẻ này. Cuối cùng, một mạng lưới cơ sở hạ tầng với các trạm sạc công suất lớn tại các điểm cất hạ cánh là điều kiện tiên quyết để máy bay điện có thể cất cánh thường mại.

CE-25A hiện đóng vai trò là nền tảng thử nghiệm công nghệ để định hình quy chuẩn tương lai, nhắm tới việc khai phá thị trường hàng không chặng ngắn đang bị bỏ ngỏ.

Sự xuất hiện của CE-25A, tương tự như các dự án thử nghiệm X-57 của NASA hay X1 của Heart Aerospace, hiện đóng vai trò là một bệ phóng công nghệ. Nó sẽ lấp đầy khoảng trống ở cự ly 200 - 500 km, một thị trường mà máy bay truyền thống luôn né tránh vì chi phí vận hành quá cao.

Dù sẽ cần từ 5 đến 10 năm nữa để ngành công nghiệp này thực sự bùng nổ, nhưng chuyến bay 16 phút tại Sơn Đông đã chính thức mở ra một kỷ nguyên mới cho bầu trời tầm thấp.