Trung Quốc thử nghiệm tàu ngầm không người lái lớn nhất thế giới

Bắc Kinh chưa chính thức công bố sự tồn tại của những thiết bị này. Trung Quốc đang thử nghiệm các phương tiện không người lái dưới nước mới, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đều vượt trội hơn cả những phát triển lớn nhất của phương Tây.

Giới chuyên môn ước tính chúng dài hơn 40 mét, khiến ngay cả phương tiện không người lái dưới nước cực lớn (XLUUV) của Hải quân Hoa Kỳ cũng trông giống như một món đồ chơi.

Naval News lần đầu đưa tin về một trong những phương tiện như vậy vào tháng 1, thận trọng mô tả nó là một chiếc tàu ngầm. Giờ đây chúng ta có thêm thông tin xác nhận quan trọng: Con tàu này có kích thước tương đương tàu ngầm của một số quốc gia, là tàu không người lái.

Tàu ngầm không người lái siêu nặng của Trung Quốc.

Trung Quốc cũng được tiết lộ đã chế tạo hai tàu ngầm không người lái như vậy và đang thử nghiệm đồng thời ở Biển Đông. Cả hai đều được đánh giá tại các khu vực quanh đảo Hải Nam và hiện đang tạm thời đóng quân tại cảng Cam Môn, phía Tây căn cứ hải quân chính ở Tam Á.

Gần địa điểm này, tàu ngầm hạt nhân, tàu sân bay và các phương tiện lặn không người lái cỡ lớn khác của Trung Quốc đã từng được phát hiện.

Không giống như AJX002 XLUUV có thể được cất giữ trên bến tàu và hạ xuống nước bằng cần cẩu, các thiết bị lặn không người lái siêu lớn mới được cất giữ và vận hành theo cách khác: chúng được cất giữ trên các bến tàu nổi.

Điều này giúp việc hạ và nâng thiết bị xuống nước dễ dàng hơn, đồng thời giảm thiểu rủi ro khi di chuyển tại các cảng đông đúc.

Bến tàu nổi có thể ra khơi và đưa tàu không người lái ra khỏi đường đi của các tàu khác.

Theo quan sát, khu vực hoạt động chính của chúng là Cảng Hán Môn và một vị trí khác dọc bờ biển ở khu vực Doanh Châu.

Một phương tiện không người lái dưới nước cỡ lớn của Trung Quốc.

Có thể cho rằng những phương tiện này mang theo nhiều vũ khí hoặc tải trọng hơn đáng kể so với các loại XLUUV khác.

Một tàu ngầm có người lái với kích thước tương tự thường mang theo 8 quả ngư lôi hạng nặng; một phương tiện không người lái có thể mang theo nhiều hơn nữa và số lượng vũ khí sẽ được xác định chủ yếu bởi chi phí và yêu cầu nhiệm vụ, thay vì hạn chế về không gian.

Những phương tiện mới này vẫn còn là một bí ẩn. Hình ảnh vệ tinh ước tính chiều dài của chúng vào khoảng 40 - 42 mét, không có tháp chỉ huy truyền thống và được trang bị cánh lái hình chữ X ở đuôi.

Bằng chứng gián tiếp cho thấy một trong những thân con tàu như vậy được phát triển bởi Viện nghiên cứu CSSC 705, một tổ chức nổi tiếng với việc tạo ra các hệ thống phòng thủ hải quân.