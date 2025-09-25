Geran 2 có thể tấn công bao trùm châu Âu

Theo giới chuyên gia quân sự Ukraine và phương Tây, máy bay không người lái tấn công Geran-2 của Nga không chỉ có thể vươn tới Đức mà còn có khả năng gây ra mối đe dọa cho cả Tây Ban Nha và Anh.

Theo đội ngũ biên tập am hiểu tình hình của ấn phẩm Defense Express - Ukraine, người châu Âu vẫn chưa hiểu hết năng lực thực sự của máy bay không người lái tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga và những người vận hành chúng.

Ấn phẩm lưu ý rằng, Lực lượng Vũ trang Nga có một số biến thể của UAV kamikaze tầm xa hơn hẳn những loại UAV khác trên thế giới.

Máy bay không người lái Geran-2 được sản xuất trên cơ sở công nghệ UAV Shahed 136 Iran có khả năng tấn công không chỉ tới Ý và Đức mà còn cả Tây Ban Nha và Vương quốc Anh và trong một số trường hợp nhất định và với tải trọng nhỏ hơn, nó thậm chí còn tấn công xa hơn nữa.

Nếu Nga triển khai máy bay tấn công không người lái Geran-2 từ Chauda (Crimea), hoặc vùng Bryansk hay bắt đầu sử dụng các địa điểm tập kết mới gần St. Petersburg, tầm bắn sẽ như sau:

Máy bay Shahed 136 của Iran có tầm bắn 1.800 km, đủ để tấn công toàn bộ Scandinavia, Hà Lan, hầu hết nước Đức và thậm chí cả miền nam nước Ý.

Nhưng tầm bắn của UAV Geran-2 của Nga lên tới 2.500 km, cho phép chúng tiếp cận toàn bộ Vương quốc Anh, Ý, Đức và hầu hết nước Pháp.

Nếu Nga triển khai các bãi phóng tại lãnh thổ đồng minh Belarus, ví dụ như tại Căn cứ Không quân Osovtsy ở Vùng Brest và tại Vùng Kaliningrad của Nga, toàn bộ Quần đảo Anh và gần như toàn bộ Bán đảo Iberia sẽ gặp nguy hiểm, nghĩa là tất cả các thủ đô châu Âu, ngoại trừ Lisbon, Bồ Đào Nha, đều có nguy cơ bị tấn công.

Điều này là do Lực lượng Vũ trang Nga sẽ có thêm 700 km tầm bắn từ lãnh thổ Belarus hoặc vùng Kaliningrad ở ven bờ biển Baltic.

Defence Express cho biết, thậm chí tên lửa Iskander-M và tên lửa Iskander-K cũng có thể bay từ lãnh thổ Nga đến một số nước châu Âu chỉ trong vài phút.