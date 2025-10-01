Quan sát đoạn video, các nhà phân tích quân sự chỉ ra rằng, chiếc máy bay do Tập đoàn máy bay Thẩm Dương (SAC) phát triển đã thực hiện chuyến bay với càng hạ cánh mở rộng và các thao tác cơ động ở độ cao thấp. Điều này cho thấy máy bay đang trong giai đoạn thử nghiệm tích cực.

Trung Quốc thử nghiệm chiến đấu cơ tàng hình thế hệ sáu J-50?

Báo cáo từ các diễn đàn quốc phòng Trung Quốc và dữ liệu vệ tinh theo dõi hoạt động xung quanh cơ sở của SAC cho thấy, việc phát triển J-50 đã bắt đầu vào năm 2018. Tháng 12/2024, những bức ảnh đầu tiên về chiếc máy bay này đã bắt đầu lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Tháng 4/2025, các hình ảnh tiếp theo hé lộ một máy bay tàng hình với thiết kế không đuôi, đang thực hiện bài kiểm tra lăn bánh và bay ở độ cao thấp gần các cơ sở của Tập đoàn máy bay Thẩm Dương ở tỉnh Liêu Ninh.

Nếu chương trình phát triển J-50 đúng tiến độ, việc sản xuất hàng loạt có thể bắt đầu trước năm 2030, đưa Trung Quốc trở thành ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua máy bay thế hệ thứ sáu.

Theo dữ liệu từ trang tin quân sự Army Recognition , J-50 có thiết kế phù hợp với cấu hình liên quan đến máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu. Đáng chú ý, máy bay không có bộ ổn định thẳng đứng - một tính năng quan trọng nhằm giảm thiểu khả năng bị radar phát hiện, nhưng có cấu trúc cánh, thân hỗn hợp hình lambda, được tối ưu hóa cho khả năng tàng hình và hiệu quả khí động học.

Theo một số nhà phân tích, cấu hình này tương đồng với các xu hướng được Mỹ và châu Âu áp dụng trong Chương trình chiếm ưu thế trên không thế hệ tiếp theo (NGAD) và Hệ thống không quân chiến đấu tương lai (FCAS).

Mặc dù thông số kỹ thuật chính thức chưa được công bố, các đánh giá nguồn mở cho rằng J-50 có thể tích hợp một số tính năng đặc trưng của nền tảng thế hệ thứ sáu, bao gồm quản lý nhiệm vụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, tích hợp tác chiến không gian mạng và khả năng điều khiển máy bay không người lái yểm trợ trong các tình huống chiến đấu phức tạp.

J-50 ra đời trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp hàng không quốc phòng. Trước đó, nước này đã cho ra đời nhiều mẫu tiêm kích hiện đại như J-20 Mighty Dragon - tiêm kích tàng hình thế hệ năm, hay FC-31 Gyrfalcon - tiêm kích hạng nhẹ được kỳ vọng hoạt động trên tàu sân bay hoặc xuất khẩu.

Sự xuất hiện của J-50 trong hình ảnh mới công bố đánh dấu một bước ngoặt trong ngành hàng không quân sự toàn cầu. Dù là nguyên mẫu, máy bay thử nghiệm hay mẫu sản xuất đầu tiên, điều này khẳng định Trung Quốc đang chủ động định hình phương thức tác chiến trên không thế hệ mới. Tốc độ phát triển, cùng với sự tinh vi trong thiết kế, cho thấy cuộc đua chiến lược và công nghệ giành ưu thế trên không thế hệ thứ sáu đã chính thức bắt đầu.