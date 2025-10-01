Switchblade 600 bay như drone, đánh như tên lửa

Switchblade 600 được đặt trong ống phóng trước khi khai hỏa. — Ảnh: AeroVironment.

Theo thông cáo báo chí của Quân đội Mỹ, các binh sĩ thuộc Sư đoàn Kỵ binh số 1 đã tiến hành vụ thử bắn đạn thật đầu tiên của đạn tuần kích Switchblade 600 tại Fort Cavazos, đánh dấu bước tiến trong nỗ lực hiện đại hóa các đơn vị thiết giáp với năng lực tấn công chính xác.

Hoạt động trình diễn nằm trong khuôn khổ “Pegasus Charge”, đóng góp của Sư đoàn cho sáng kiến “Transforming in Contact” của Quân đội, nhằm cải tổ cách tác chiến của các đơn vị thiết giáp thông qua việc tích hợp công nghệ drone và liên lạc tiên tiến.

Switchblade 600, một hệ thống bay không người lái phóng từ ống, dài khoảng 1,5 m và nặng khoảng 34 kg, đã được Lực lượng Tác chiến Đặc biệt, các đơn vị bộ binh nhẹ và các đối tác nước ngoài sử dụng rộng rãi. Sư đoàn Kỵ binh số 1 là một trong những đơn vị thiết giáp đầu tiên trang bị loại đạn này.

“Đây là lần đầu tiên tất cả binh sĩ của chúng tôi được chứng kiến những loại đạn này được khai hỏa, và có thể cảm nhận được sự phấn khởi trong không khí,” Đại úy Jeffrey Weller, chỉ huy Đội Trinh sát Đa chức năng thuộc Lữ đoàn Tác chiến Thiết giáp số 2, cho biết.

Theo ông Weller, Switchblade cho phép lữ đoàn tấn công mục tiêu chính xác ở khoảng cách từ 5 đến 15 km phía trước tuyến tiền duyên của chúng tôi, mở rộng tầm tác chiến và khả năng sát thương.

Về cấu hình, Switchblade trông giống một drone, chạy bằng pin, mang đầu đạn đa dụng Javelin, có thời gian bay 40–45 phút và có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới khoảng 43 km.

Sau khi được phóng từ ống, nó có thể bay theo các điểm đặt sẵn, lơ lửng phía trên khu vực chiến trường và mang theo một tải nổ nặng khoảng 2,3 kg.

“Đó là một tên lửa điều khiển từ xa bay như drone cho đến khi tới mục tiêu,” một giám sát viên điều hành bay của nhà sản xuất hệ thống nói.

Loại đạn này cũng có thể được điều hướng lại khi đang bay nếu điều kiện chiến trường thay đổi — một tính năng mà các chỉ huy cho rằng giảm thiểu thiệt hại ngoài ý muốn và bảo vệ binh sĩ.

“Switchblade cho phép chúng tôi tấn công các phương tiện hoặc nhóm nhỏ binh lính từ khoảng cách xa hơn nhiều so với trước đây” - Đại úy Weller nói - “Nó tăng khả năng sát thương, giảm thiểu tổn thất ngoài ý muốn và giúp bảo vệ binh sĩ ở tuyến đầu.”

Hệ thống đạn tuần kích Switchblade 600 được phóng trong một cuộc tập trận bắn đạn thật tại Fort Hood, Texas.

Huấn luyện người điều khiển

Trước vụ thử bắn đạn thật, các binh sĩ đã huấn luyện cùng nhà sản xuất hệ thống trong 5 ngày, học cách lắp đặt, kích hoạt và lập trình drone cho các nhiệm vụ trinh sát và tấn công.

Các lãnh đạo Quân đội cho biết Switchblade là một trong nhiều công nghệ đang được đưa vào các đơn vị thiết giáp khi quân đội rút kinh nghiệm từ Ukraine và các xung đột khác, nơi drone đã đóng vai trò đáng kể.

“Chiến trường luôn thay đổi và quân đội phải hiện đại hóa để theo kịp” - Đại úy Weller nói - “Việc thấy các hệ thống như Switchblade hoạt động cho thấy tương lai cách các đội hình của chúng ta sẽ chiến đấu. Đây là bước tiến lớn để giữ an toàn cho binh sĩ và tăng khả năng sát thương.”