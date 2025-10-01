HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Thông báo tới hàng triệu người: Việc làm tưởng như vô hại có thể khiến bạn trả giá đắt

Minh Anh

Trào lưu mới được nhiều người yêu thích có thể kéo theo rủi ro rất lớn.

Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Công nghệ AI trong trào lưu tạo ảnh nghệ thuật sử dụng dữ liệu gì để phân tích và huấn luyện?

Đáp án đúng là: A. Dữ liệu khuôn mặt từ ảnh chân dung

Giải thích: Trào lưu tạo ảnh nghệ thuật bằng AI yêu cầu người dùng tải ảnh chân dung lên hệ thống. Công nghệ học máy sử dụng dữ liệu khuôn mặt để phân tích, lưu trữ và huấn luyện, không chỉ để tạo ảnh mà còn cho các mục đích khác, tiềm ẩn nguy cơ lạm dụng dữ liệu sinh trắc học.


Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Rủi ro chính khi dữ liệu khuôn mặt bị khai thác trái phép là gì?

Đáp án đúng là: A. Bị ghép vào video nhạy cảm hoặc vượt xác thực

Giải thích: Dữ liệu khuôn mặt, một dạng sinh trắc học khó thay đổi, có thể bị ghép vào video deepfake gây ảnh hưởng danh dự hoặc bị dùng để vượt qua công nghệ xác thực sinh trắc học trong ngân hàng, ví điện tử, hoặc hệ thống kiểm soát ra vào, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Metadata trong ảnh kỹ thuật số có thể để lộ thông tin gì khi tải lên mạng?

Đáp án đúng là: A. Vị trí, thời gian và thiết bị chụp

Giải thích: Mỗi bức ảnh kỹ thuật số chứa metadata như vị trí, thời gian chụp, và thiết bị sử dụng. Nếu không xóa trước khi tải lên, metadata có thể bị khai thác để lộ hành trình di chuyển, địa điểm sinh sống, kết hợp với dữ liệu mạng xã hội tạo thành “hồ sơ số” cho mục đích giám sát hoặc lừa đảo.

Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Hành động nào giúp giảm rủi ro khi sử dụng các ứng dụng AI tạo ảnh nghệ thuật?

Đáp án đúng là: A. Chỉnh sửa ảnh nhẹ và xóa metadata trước khi tải

Giải thích: Người dùng nên chỉnh sửa ảnh nhẹ để giảm độ nét, hạn chế nguy cơ bị nhận diện sinh trắc học, và xóa metadata bằng công cụ hỗ trợ để tránh lộ thông tin vị trí, thời gian. Điều này giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân trước khi tải lên các nền tảng AI, giảm thiểu nguy cơ bị lạm dụng.

Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Vì sao các nền tảng AI miễn phí tiềm ẩn nguy cơ đối với người dùng?

Đáp án đúng là: A. Thu thập dữ liệu người dùng làm sản phẩm chính

Giải thích: Các nền tảng AI miễn phí thường thu thập dữ liệu người dùng, như ảnh chân dung và metadata, làm “sản phẩm thật sự” để khai thác, lưu trữ hoặc bán, trong khi ảnh nghệ thuật chỉ là kết quả tạm thời. Dữ liệu bị lạm dụng có thể gây hậu quả lâu dài, khiến người dùng cần cẩn trọng với các dịch vụ “miễn phí”.

Tìm hiểu thêm về an toàn dữ liệu số

