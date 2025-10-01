Thông báo tới hàng triệu người: Việc làm tưởng như vô hại có thể khiến bạn trả giá đắt

Đáp án đúng là: A. Dữ liệu khuôn mặt từ ảnh chân dung
Giải thích: Trào lưu tạo ảnh nghệ thuật bằng AI yêu cầu người dùng tải ảnh chân dung lên hệ thống. Công nghệ học máy sử dụng dữ liệu khuôn mặt để phân tích, lưu trữ và huấn luyện, không chỉ để tạo ảnh mà còn cho các mục đích khác, tiềm ẩn nguy cơ lạm dụng dữ liệu sinh trắc học.
Đáp án đúng là: A. Bị ghép vào video nhạy cảm hoặc vượt xác thực
Giải thích: Dữ liệu khuôn mặt, một dạng sinh trắc học khó thay đổi, có thể bị ghép vào video deepfake gây ảnh hưởng danh dự hoặc bị dùng để vượt qua công nghệ xác thực sinh trắc học trong ngân hàng, ví điện tử, hoặc hệ thống kiểm soát ra vào, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Đáp án đúng là: A. Vị trí, thời gian và thiết bị chụp
Giải thích: Mỗi bức ảnh kỹ thuật số chứa metadata như vị trí, thời gian chụp, và thiết bị sử dụng. Nếu không xóa trước khi tải lên, metadata có thể bị khai thác để lộ hành trình di chuyển, địa điểm sinh sống, kết hợp với dữ liệu mạng xã hội tạo thành “hồ sơ số” cho mục đích giám sát hoặc lừa đảo.
Đáp án đúng là: A. Chỉnh sửa ảnh nhẹ và xóa metadata trước khi tải
Giải thích: Người dùng nên chỉnh sửa ảnh nhẹ để giảm độ nét, hạn chế nguy cơ bị nhận diện sinh trắc học, và xóa metadata bằng công cụ hỗ trợ để tránh lộ thông tin vị trí, thời gian. Điều này giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân trước khi tải lên các nền tảng AI, giảm thiểu nguy cơ bị lạm dụng.
Đáp án đúng là: A. Thu thập dữ liệu người dùng làm sản phẩm chính
Giải thích: Các nền tảng AI miễn phí thường thu thập dữ liệu người dùng, như ảnh chân dung và metadata, làm “sản phẩm thật sự” để khai thác, lưu trữ hoặc bán, trong khi ảnh nghệ thuật chỉ là kết quả tạm thời. Dữ liệu bị lạm dụng có thể gây hậu quả lâu dài, khiến người dùng cần cẩn trọng với các dịch vụ “miễn phí”.