Thông báo tới hàng triệu người: Việc làm tưởng như vô hại có thể khiến bạn trả giá đắt

Câu hỏi 1/5 Hỏi 1: Công nghệ AI trong trào lưu tạo ảnh nghệ thuật sử dụng dữ liệu gì để phân tích và huấn luyện? A. Dữ liệu khuôn mặt từ ảnh chân dung đúng B. Dữ liệu văn bản từ mạng xã hội sai C. Dữ liệu âm thanh từ thiết bị sai D. Dữ liệu vị trí từ GPS sai Đáp án đúng là: A. Dữ liệu khuôn mặt từ ảnh chân dung Giải thích: Trào lưu tạo ảnh nghệ thuật bằng AI yêu cầu người dùng tải ảnh chân dung lên hệ thống. Công nghệ học máy sử dụng dữ liệu khuôn mặt để phân tích, lưu trữ và huấn luyện, không chỉ để tạo ảnh mà còn cho các mục đích khác, tiềm ẩn nguy cơ lạm dụng dữ liệu sinh trắc học.





Câu hỏi 2/5 Hỏi 2: Rủi ro chính khi dữ liệu khuôn mặt bị khai thác trái phép là gì? A. Bị ghép vào video nhạy cảm hoặc vượt xác thực đúng B. Bị thay đổi thông tin tài khoản mạng xã hội sai C. Bị sử dụng để dự đoán hành vi mua sắm sai D. Bị thu thập để phân tích thói quen nghe nhạc sai Đáp án đúng là: A. Bị ghép vào video nhạy cảm hoặc vượt xác thực Giải thích: Dữ liệu khuôn mặt, một dạng sinh trắc học khó thay đổi, có thể bị ghép vào video deepfake gây ảnh hưởng danh dự hoặc bị dùng để vượt qua công nghệ xác thực sinh trắc học trong ngân hàng, ví điện tử, hoặc hệ thống kiểm soát ra vào, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Câu hỏi 3/5 Hỏi 3: Metadata trong ảnh kỹ thuật số có thể để lộ thông tin gì khi tải lên mạng? A. Vị trí, thời gian và thiết bị chụp đúng B. Mật khẩu, email và số điện thoại sai C. Lịch sử duyệt web và tài khoản ngân hàng sai D. Danh bạ, tin nhắn và lịch sử cuộc gọi sai Đáp án đúng là: A. Vị trí, thời gian và thiết bị chụp Giải thích: Mỗi bức ảnh kỹ thuật số chứa metadata như vị trí, thời gian chụp, và thiết bị sử dụng. Nếu không xóa trước khi tải lên, metadata có thể bị khai thác để lộ hành trình di chuyển, địa điểm sinh sống, kết hợp với dữ liệu mạng xã hội tạo thành “hồ sơ số” cho mục đích giám sát hoặc lừa đảo.

Câu hỏi 4/5 Hỏi 4: Hành động nào giúp giảm rủi ro khi sử dụng các ứng dụng AI tạo ảnh nghệ thuật? A. Chỉnh sửa ảnh nhẹ và xóa metadata trước khi tải đúng B. Tải nhiều ảnh để tăng độ chính xác của AI sai C. Sử dụng các mẫu AI từ nguồn không xác định sai D. Đăng công khai toàn bộ bộ sưu tập ảnh sai Đáp án đúng là: A. Chỉnh sửa ảnh nhẹ và xóa metadata trước khi tải Giải thích: Người dùng nên chỉnh sửa ảnh nhẹ để giảm độ nét, hạn chế nguy cơ bị nhận diện sinh trắc học, và xóa metadata bằng công cụ hỗ trợ để tránh lộ thông tin vị trí, thời gian. Điều này giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân trước khi tải lên các nền tảng AI, giảm thiểu nguy cơ bị lạm dụng.