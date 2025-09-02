Trung Quốc thử kính AR cho xe tăng giúp nhìn 360 độ và ‘xuyên’ giáp

Trung Quốc được cho là đang phát triển kính thực tế tăng cường (AR) cho kíp lái xe bọc thép nhằm nâng cao nhận thức tình huống trên chiến trường và rút ngắn thời gian phản ứng.

Hệ thống này liên kết với camera và cảm biến lắp quanh xe tăng và xe chiến đấu bộ binh, chiếu hình ảnh 360 độ qua một màn hình hiển thị trước mắt trong suốt.

Các kính AR cho phép kíp lái “nhìn xuyên” lớp giáp vốn hạn chế tầm nhìn trên phương tiện bảo vệ dày.

Luồng video thời gian thực phủ lên dữ liệu trọng yếu, gồm tình trạng phương tiện, mức đạn và thông tin ngắm bắn. Chỉ huy, lái xe và pháo thủ có thể chọn các chế độ phù hợp với nhiệm vụ của mình.

Hệ thống này đã xuất hiện trên xe tăng hạng trung ZTZ-201 và trên các xe bảo đảm chiến đấu mới nhất của Trung Quốc.

Kíp lái có thể duy trì nhận thức tình huống cả ở địa hình trống trải lẫn đô thị, ban ngày lẫn ban đêm. Thiết kế mô-đun cho thấy công nghệ có thể lắp cho nhiều chủng loại phương tiện.

Theo các nguồn trong ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, hệ thống đem lại “nhận thức tình huống chưa từng có”. Họ cho rằng công nghệ này là một bước tiến trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng lục quân.

Tích hợp điều khiển hỏa lực

Kính không chỉ tăng cường tầm nhìn. Pháo thủ có thể ngắm vũ khí bằng cách quay đầu hoặc tập trung ánh nhìn. Hệ thống này mô phỏng trực thăng Apache của Lục quân Mỹ, nơi pháo xích 30 mm đi theo hướng nhìn của phi công.

Sự tích hợp này hứa hẹn rút ngắn thời gian phản ứng. Nó cũng giảm tải nhận thức bằng cách cho phép kíp vận hành thao tác trực quan hơn.

Thành viên kíp có thể hoán đổi vai trò khi cần, tăng linh hoạt trên chiến trường. Chỉ huy và lái xe vẫn giữ các chức năng riêng, bảo đảm họ tập trung vào nhiệm vụ.

Việc dựa trên cảm biến gắn ngoài cũng khiến hệ thống phù hợp với tác chiến theo mạng. Các phương tiện có thể chia sẻ dữ liệu trinh sát và chỉ thị mục tiêu giữa các đơn vị, giúp đội hình thiết giáp Trung Quốc có cái nhìn chung về chiến trường.

Đẩy mạnh số hóa trong lực lượng lục quân

Ý tưởng AR của Trung Quốc phản ánh xu hướng rộng hơn trong quân sự. Lục quân Mỹ đang thử nghiệm kính Integrated Visual Augmentation System (IVAS) cho bộ binh, cũng phủ dữ liệu số lên cảnh quan thực.

Bằng cách thích ứng các ý tưởng tương tự cho xe tăng và xe chiến đấu bộ binh, Trung Quốc cho thấy nỗ lực tích hợp công nghệ số trên nhiều binh chủng.

Các kính còn hiển thị những thông tin nhiệm vụ thiết yếu về tình trạng phương tiện và sức khỏe hệ thống. Nhờ dữ liệu ở ngay tầm mắt, kíp lái có thể ra quyết định nhanh hơn mà không phải phụ thuộc vào các màn hình riêng.

Hiện chưa rõ kính AR đã được đưa vào sử dụng tác chiến hay chưa. Có thể hệ thống vẫn ở giai đoạn trình diễn, như đã thể hiện trên ZTZ-201 và các phương tiện liên quan.

Tuy vậy, các nhà phân tích quốc phòng lưu ý thiết kế có vẻ sẵn sàng để áp dụng rộng hơn khi kết thúc thử nghiệm.

Nếu được triển khai, hệ thống có thể thay đổi cách lực lượng lục quân Trung Quốc tác chiến. Một kíp xe có thể nhìn xuyên giáp, chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực và điều khiển vũ khí bằng ánh nhìn sẽ là thay đổi lớn trong chiến tranh thiết giáp.

Hiện tại, các màn trình diễn cho thấy Trung Quốc ngày càng chú trọng hệ thống tác chiến theo mạng, dựa trên cảm biến. Dự án kính AR cho thấy công nghệ số đang định hình lại cả những nền tảng hạng nặng truyền thống nhất trên chiến trường.