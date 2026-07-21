Trung Quốc thích mê một mặt hàng của Việt Nam: Vượt Nhật Bản, chi hơn 1,3 tỷ USD/6 tháng để nhập khẩu

Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, vượt Nhật Bản để trở thành thị trường lớn thứ hai của Việt Nam

Theo số liệu từ Cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 6/2026 đạt 1,55 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây tiếp tục là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của ngành nông nghiệp, cho thấy nhu cầu tại nhiều thị trường vẫn duy trì tích cực bất chấp những biến động của thương mại toàn cầu.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 8,6 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, ngành gỗ đã hoàn thành khoảng một nửa mục tiêu xuất khẩu của cả năm và tiếp tục nằm trong nhóm ngành mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho Việt Nam.

Mỹ vẫn là thị trường tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 4,3 tỷ USD, chiếm gần 50% tổng giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên, xuất khẩu sang thị trường này giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này phản ánh nhu cầu tiêu dùng chưa phục hồi hoàn toàn, đồng thời doanh nghiệp vẫn chịu tác động từ các rào cản thương mại và yêu cầu ngày càng khắt khe về nguồn gốc, tính hợp pháp của nguyên liệu cũng như các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc trở thành điểm sáng khi kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ Việt Nam tăng tới 46,5%, đạt 1,3 tỷ USD và chiếm 14,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Mức tăng trưởng này giúp Trung Quốc vượt Nhật Bản để trở thành thị trường xuất khẩu gỗ lớn thứ hai của Việt Nam, cho thấy nhu cầu từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phục hồi tích cực.

Nhật Bản hiện đứng thứ ba với kim ngạch 1,1 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong nhóm 10 thị trường xuất khẩu chủ lực, ngoài Mỹ và Hàn Quốc ghi nhận mức giảm, hầu hết các thị trường còn lại đều tăng trưởng khả quan. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Hà Lan tăng 141,5%, trong khi thị trường Đức tăng 46,9%, phản ánh xu hướng mở rộng thị phần của doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu trong nửa cuối năm được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi nhu cầu nhập khẩu tại nhiều nền kinh tế lớn dần cải thiện, đặc biệt ở khu vực châu Á và châu Âu. Bên cạnh đó, việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA, CPTPP hay RCEP tiếp tục tạo lợi thế cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam, góp phần mở rộng thị phần tại những thị trường có yêu cầu cao.



