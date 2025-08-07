Sự việc này được biết đến qua một bản tin của đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA).

Tàu “Hồ Bắc - Hubei” được hạ thủy vào ngày 14 tháng 12 năm 2023 tại xưởng chế tạo của Tập đoàn đóng tàu Hudong-Zhonghua ở Thượng Hải. Sau khi hạ thủy, con tàu đã trải qua các cuộc thử nghiệm trên biển và thử nghiệm neo đậu trong suốt năm 2024.

Có khả năng tàu Hubei đã gia nhập hạm đội ngay từ trước khi có thông báo chính thức, bởi vì chiến chiến hạm này đã tham gia tập trận chung với các tàu khác của Hải quân Trung Quốc.

Trước đó, Bắc Kinh đã đưa vào vận hành 3 tàu đổ bộ loại này: “Hải Nam” (năm 2021), “Quảng Tây” và “An Huy” (cả hai đều năm 2022).

Tàu đổ bộ Hồ Bắc số hiệu 34 của Hải quân Trung Quốc.

Dự án 075 là một thành phần quan trọng trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm tạo ra một hạm đội có khả năng đổ bộ mạnh mẽ. Những con tàu nói trên có lượng giãn nước đầy tải ước tính khoảng 35 - 40 nghìn tấn, chiều dài hơn 230 mét và chiều rộng 36 mét.

Tàu đổ bộ Type 075 cung cấp nơi căn cứ cho lính thủy đánh bộ, mang theo thiết bị chiến đấu và trực thăng, cho phép thực hiện các hoạt động tác chiến đường dài.

Mặc dù có những đặc điểm ấn tượng, nhưng tàu đổ bộ Type 075 lại có kích thước nhỏ hơn Dự án 076 - một tàu đổ bộ kiêm tàu sân bay UAV thậm chí còn lớn hơn, được đặt tên là Sichuan và được hạ thủy vào ngày 27 tháng 12 năm 2024.

Sự phát triển của hạm đội tàu đổ bộ cho thấy tham vọng chiến lược của Trung Quốc trong khu vực và mong muốn mở rộng năng lực viễn chinh của hải quân cũng như khả năng vượt qua eo biển Đài Loan một cách nhanh chóng.

Tàu đổ bộ cỡ lớn kiêm tàu sân bay trực thăng Type 076 của Hải quân Trung Quốc.