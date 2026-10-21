Trung Quốc thần tốc chế tạo mẫu hạm tàu ngầm không người lái thứ hai

Trung Quốc đang chế tạo chiếc tàu chuyên dụng thứ hai để vận chuyển, hạ thủy và thu hồi các phương tiện tác chiến không người lái dưới nước.

Thông tin này được trang The War Zone (TWZ) đăng tải. Con tàu mới được phát hiện tại một xưởng đóng tàu ở thành phố Quảng Châu.

Về thiết kế, nó gần như giống hệt con tàu đã được phát hiện trước đó, đang được đóng tại Thượng Hải, nhưng kích thước nhỏ hơn khoảng 1/3.

Con tàu mới có cấu trúc thượng tầng hình chữ nhật cao đặc trưng, boong trên mở, khoang phía sau để làm việc với các phương tiện dưới nước và nhà chứa máy bay phía sau cấu trúc thượng tầng.

Mặc dù có kích thước nhỏ hơn, chiếc tàu mới vẫn giữ lại những đặc điểm thiết kế chính của phương tiện đầu tiên.

Chiếc tàu thứ hai của Trung Quốc dùng để vận chuyển, hạ thủy và thu hồi các phương tiện dưới nước không người lái.

Theo ấn phẩm TWZ, con tàu được đóng bởi Công ty đóng tàu quốc tế Quảng Châu - một đơn vị thuộc Tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc và chuyên về đóng các loại tàu chuyên dụng.

Thông số kỹ thuật chính xác của con tàu mới vẫn chưa được biết, nhưng phiên bản lớn hơn của nó ở Thượng Hải dài khoảng 204m và rộng tới 30m.

Một khoang đặc biệt đã được bố trí ở đuôi tàu để hạ thủy và nâng các phương tiện dưới nước, nơi sẽ sử dụng một bệ đỡ dài khoảng 50m. Bệ đỡ này có thể được hạ xuống nước bằng các cấu trúc nâng thẳng đứng.

Tàu ngầm không người lái cỡ lớn HSU100 của Trung Quốc.

Sự xuất hiện của những phương tiện này gắn liền với quá trình phát triển các phương tiện dưới nước không người lái cỡ lớn của Trung Quốc, đang tiến gần đến kích thước của tàu ngầm thực thụ.

Vào tháng 9/2025, Trung Quốc đã trình diễn hai loại phương tiện dưới nước không người lái (USV) HSU100 và AJX002 tại cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh.

Theo tờ South China Morning Post, những chiếc USV này có thể sử dụng lò phản ứng hạt nhân dùng một lần và hiệu năng cho phép đạt tốc độ hành trình hơn 30 hải lý/giờ (khoảng 55km/h) và hoạt động tự hành trong tối đa 200 giờ.

Sau khi nguồn năng lượng cạn kiệt, lò phản ứng sẽ được ngắt kết nối và nhấn chìm xuống đáy biển, phương tiện không người lái sau đó tiếp tục di chuyển bằng pin sạc để hoàn thành nhiệm vụ. Chúng có thể sử dụng vũ khí thông thường hoặc hạt nhân.