Hình ảnh về một loại xe bọc thép chở quân (APC) thế hệ mới đã xuất hiện trên nhiều trang mạng xã hội Trung Quốc, những người quan sát ngay lập tức nhận thấy sự tương đồng về bố cục và thiết kế của chiếc APC này với nền tảng Boxer 8×8 của Đức - Hà Lan.

Xe bọc thép chở quân được chụp ảnh khi di chuyển qua Khu công nghiệp Bao Đầu ở vùng Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc - nơi có nhiều doanh nghiệp quốc phòng.

Mặc dù ngày chính xác sự việc này xảy ra vẫn chưa được biết, nhưng giới chuyên môn lưu ý rằng hình ảnh chiếc xe này đã từng được nhìn thấy ở cùng khu vực từ cách đây khoảng 6 tháng.

Phiên bản "Boxer Trung Quốc" có thân hình chữ V, cấu trúc module và cabin lái bọc thép, cùng chiều dài cơ sở và không gian nội thất được mở rộng.

Tất cả những điều này phù hợp với thiết kế của chiếc Boxer, được sản xuất bởi ARTEC - một liên doanh giữa KNDS Deutschland GmbH & Co. KG và Rheinmetall Landsysteme GmbH (RLS).

Hiện tại, báo chí tin rằng loại xe này không được Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sử dụng mà chủ yếu dùng để quảng bá trên thị trường nước ngoài.

Chiếc thiết giáp của Trung Quốc có vẻ ngoài rất giống với Boxer.

Trang Defence Blog lưu ý, các nguồn tin khác cho rằng phương tiện này có thể đóng vai trò là nền tảng thử nghiệm module cho vũ khí, bao gồm các loại tháp pháo tương thích với những biến thể Boxer do khách hàng quốc tế vận hành.

Mặc dù ngoại thất của xe thiết giáp Trung Quốc rất giống với chiếc Boxer, nhưng hệ thống bên trong, mức độ bảo vệ và cơ cấu truyền động vẫn chưa được biết rõ.

Hiện tại vẫn chưa có tên gọi chính thức và không rõ nhà phát triển cũng như nhà sản xuất là ai. Ấn phẩm Defence Blog lưu ý rằng việc thiếu dấu hiệu hoặc logo công ty trong các hình ảnh có sẵn cho thấy phương tiện vẫn đang ở giai đoạn nguyên mẫu hoặc tiền sản xuất.