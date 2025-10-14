Trung Quốc siết xuất khẩu đất hiếm, một quốc gia BRICS lập tức hành động: Triển khai kho dự trữ chiến lược quốc gia, sở hữu khoảng 7,23 triệu tấn oxit đất hiếm

Ảnh minh họa

Chính phủ Ấn Độ đang chuẩn bị triển khai Kho Dự trữ Khoáng sản Thiết yếu Quốc gia (NCMS), một chương trình chiến lược nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định các nguyên tố đất hiếm trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng bất ổn, theo nguồn tin từ các quan chức cấp cao.

Động thái này được đưa ra sau khi Trung Quốc – quốc gia thống lĩnh thị trường đất hiếm toàn cầu áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với nam châm đất hiếm. Đây chính là loại vật liệu đầu vào quan trọng trong sản xuất xe điện, tua bin gió và các công nghệ năng lượng xanh khác. Các biện pháp này đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung khoáng sản thiết yếu phục vụ công nghiệp toàn cầu.

Một quan chức chính phủ giấu tên cho biết, chương trình NCMS sẽ hướng tới việc xây dựng kho dự trữ đất hiếm đủ dùng trong khoảng hai tháng, với sự tham gia của khu vực tư nhân. “Trọng tâm ban đầu sẽ là các nguyên tố đất hiếm, sau đó mở rộng sang các khoáng sản quan trọng khác”.

Đất hiếm là nhóm gồm 17 nguyên tố có đặc tính từ tính và điện độc đáo, được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là sản xuất nam châm vĩnh cửu cho động cơ xe điện, điện gió, thiết bị điện tử và quốc phòng.

Việc thành lập kho dự trữ được xem là bổ sung cho chiến lược phát triển ngành đất hiếm nội địa mà Ấn Độ đang đẩy mạnh. Trước đó, một hội đồng liên bộ của nước này đã phê duyệt gói khuyến khích trị giá 7.300 crore rupee (khoảng 875 triệu USD) để thúc đẩy sản xuất nam châm đất hiếm, với mục tiêu đạt sản lượng 6.000 tấn trong vòng 5 năm.

Theo Sứ mệnh Khoáng sản Thiết yếu Quốc gia, chính phủ Ấn Độ cũng đã phân bổ khoảng 60 triệu USD nhằm phòng ngừa gián đoạn nguồn cung và đảm bảo đáp ứng nhu cầu trong nước.

Căng thẳng địa chính trị tiếp tục làm gia tăng bất ổn trong chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng. Các chuyên gia cho biết Trung Quốc vẫn duy trì các hạn chế xuất khẩu nam châm đất hiếm, bất chấp những tín hiệu nới lỏng ban đầu. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã cảnh báo sẽ áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, nhằm đáp trả các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới của Bắc Kinh.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định rằng thách thức lớn nhất của Ấn Độ nằm ở năng lực công nghệ khai thác và tinh chế đất hiếm trong nước. Dù sở hữu khoảng 7,23 triệu tấn oxit đất hiếm trong tổng số 13,15 triệu tấn quặng monazite, phần lớn nguồn cung hiện nay của nước này vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu.

Để giảm phụ thuộc nguồn cung bên ngoài, Bộ Khai khoáng Ấn Độ đã tổ chức 5 đợt đấu giá khoáng sản chiến lược, đưa 55 lô khoáng sản quan trọng ra thị trường, trong đó 34 lô đã được trao thành công. Đợt đấu giá thứ 6 cũng vừa được khởi động vào tháng trước, tiếp tục mở rộng phạm vi khai thác và đầu tư tư nhân vào lĩnh vực khoáng sản chiến lược.

Theo ET﻿