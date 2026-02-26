Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm: một DN hưởng lợi lớn, lợi nhuận tăng 13 lần

Thị trường đất hiếm toàn cầu đang trải qua quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ dưới tác động từ các chính sách địa chính trị của các cường quốc.

Công ty Lynas - chuyên về khai thác và tinh chế đất hiếm của Úc vừa công bố báo cáo tài chính với những con số tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm tài chính (từ tháng 6 đến tháng 12/2025). Doanh thu từ đất hiếm của doanh nghiệp này đạt mức 413,7 triệu đô la Úc (295 triệu USD). Con số này thể hiện mức tăng trưởng 62% so với cùng kỳ năm trước đó.

Đáng chú ý nhất là chỉ số lợi nhuận sau thuế của công ty đã đạt 80,2 triệu đô la Úc (57,2 triệu USD). Mức lợi nhuận này cao gấp 13 lần so với số liệu cùng kỳ năm ngoái. Kết quả kinh doanh khả quan của Lynas xuất phát từ việc giá các loại khoáng sản thiết yếu trong đó có đất hiếm tăng mạnh trên thị trường quốc tế.

Các chỉ số sản xuất thực tế của Lynas cũng ghi nhận sự tăng trưởng ổn định cùng với đà tăng của doanh thu. Tổng sản lượng đất hiếm của công ty trong sáu tháng đầu năm đạt mức 6.375 tấn. Chỉ số này tương ứng với mức tăng trưởng gần 20% so với giai đoạn trước. Riêng sản lượng NdPr là hỗn hợp của neodymium và praseodymium đạt 3.407 tấn.

Mức giá bán trung bình cho các oxit đất hiếm của hãng đạt 68,40 đô la Úc (48,80 USD) cho mỗi kg. Giá NdPr trên thị trường đã có sự biến động rất mạnh trong thời gian ngắn. Vào tháng 12 năm trước giá của loại vật liệu này nằm ở mức 79 USD mỗi kg. Tuy nhiên con số này đã nhanh chóng vượt ngưỡng 110 USD mỗi kg vào thời điểm cuối tháng 2. Sự tăng giá này phản ánh nhu cầu cao đối với các vật liệu phục vụ công nghệ mới.

Đất hiếm là quân bài tẩy trong các cuộc chiến thương mại toàn cầu.

"Nhìn chung, thị trường hiện đang rất tích cực", bà Amanda Lacaze là Giám đốc điều hành của Lynas đã đưa ra những nhận định về bối cảnh thị trường hiện tại.

Đồng thời, bà cho biết Lynas hiện là đơn vị thương mại duy nhất ngoài Trung Quốc tách được dysprosium và terbium tại cơ sở ở Malaysia. Đây là những nguyên tố quan trọng trong việc sản xuất nam châm cho xe điện và tuabin gió.

Doanh nghiệp đang sử dụng nguồn vốn huy động được để xây dựng thêm các cơ sở tách chiết đất hiếm quy mô lớn hơn. Các mỏ nguyên liệu tại Malaysia cũng đang được triển khai để cung cấp cho nhà máy mới vào cuối năm 2027. Danh mục sản phẩm của hãng dự kiến sẽ có thêm samarium trong thời gian tới. Loại nguyên tố này đóng vai trò then chốt trong các thiết bị thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Tất cả những lợi thế trên giúp công ty hưởng lợi trực tiếp khi các chính phủ phương Tây tìm kiếm nguồn cung đất hiếm thay thế.

Trước đó, các lệnh hạn chế xuất khẩu đất hiếm từ phía Bắc Kinh trong năm qua đã gây ra những gián đoạn nhất định cho chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hiện nay các chính phủ tại Úc, Nhật Bản, Mỹ và Liên minh Châu Âu đang có những hành động cụ thể để hình thành một thị trường vận hành hiệu quả.

Nhật Bản đã có động thái "quay xe" để tìm kiếm các nguồn cung đất hiếm mới. Quốc gia này đang tăng cường nhập khẩu và hợp tác với các đối tác khác nhằm tránh sự phụ thuộc quá lớn vào một thị trường duy nhất.

Trong khi đó, Mỹ cũng thể hiện sự quyết tâm bằng việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác lịch sử. Chính phủ Mỹ đã tiến hành ký kết thỏa thuận trị giá 8,5 tỷ USD với các đối tác chiến lược để xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

Cụ thể, chính phủ Mỹ thiết lập mức giá sàn 110 USD cho mỗi kg NdPr trong một thỏa thuận với đối tác nội địa. Động thái này góp phần ổn định tâm lý thị trường và hỗ trợ các nhà sản xuất đất hiếm ngoài Trung Quốc.