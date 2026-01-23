Trung Quốc siết chặt quản lý tái chế pin xe điện

Vật liệu pin tái chế tạo ra khoảng 90 tỷ USD (Ảnh: CarNewsChina)

Quy định về quản lý tái chế pin xe điện của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1/4 năm nay.

Theo quy định mới, mỗi bộ pin xe điện sẽ được gán một mã định danh kỹ thuật số để theo dõi toàn bộ vòng đời - từ sản xuất, lắp đặt, thay thế đến tái chế. Biện pháp này sẽ giúp xây dựng một hệ thống tái chế pin xe điện an toàn, hiệu quả và được tiêu chuẩn hóa.

Động thái siết chặt quản lý tái chế pin xe điện nói trên được đưa ra trong bối cảnh ngành xe điện Trung Quốc phát triển nhanh chóng, với doanh số trong năm 2025 vượt 16 triệu chiếc. Thực trạng này kéo theo lượng pin xe điện thải loại ngày càng lớn - dự kiến vượt 1 triệu tấn vào năm 2030.

Khối lượng pin xe điện đã qua sử dụng ngày càng tăng khiến thị trường tái chế pin đạt 558 tỷ Nhân dân tệ - chưa tính vật liệu pin tái chế.

Nhu cầu sử dụng pin cao đi kèm lượng pin thải lớn (Ảnh: WSJ)

Cụ thể, ngành công nghiệp tái chế pin của Trung Quốc đang chứng kiến sự gia tăng hoạt động cùng với khối lượng pin xe điện đã qua sử dụng ngày càng tăng. Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Công nghiệp Qianzhan, thị trường tái chế pin của Trung Quốc đã đạt 558 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 78 tỷ USD). Bên cạnh đó, vật liệu pin tái chế đã tạo ra 647 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 90 tỷ USD), cho thấy quy mô của ngành này trong chuỗi cung ứng xe điện.

Tái chế pin ở Trung Quốc chủ yếu theo hai tuyến đường gồm sử dụng theo tầng (pin đã qua sử dụng được tái chế cho các ứng dụng thứ cấp) và tái chế vật liệu (kim loại và các vật liệu khác được thu hồi). Những tuyến đường này tương ứng với các giai đoạn khác nhau của vòng đời pin và tạo thành một phần của chuỗi công nghiệp bao gồm thu gom, xử lý và tái sử dụng vật liệu ở khâu cuối.

Quy định mới nằm trong chiến dịch đặc biệt 3 năm của Trung Quốc nhằm kiểm soát việc xử lý rác thải rắn - bao gồm pin xe điện đã qua sử dụng.