[NÓNG] Trung Quốc sẽ thiết lập cơ quan an ninh ở Hong Kong

Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (NPC) đã công bố một số chi tiết trong dự thảo về luật an ninh quốc gia sẽ được áp dụng cho Hong Kong, Bloomberg dẫn nguồn Tân Hoa Xã cho hay.

Theo dự thảo, Hong Kong sẽ thiết lập một ủy ban an ninh quốc gia do Đặc khu trưởng đứng đầu. Dự thảo cũng yêu cầu chính quyền Hong Kong hoàn thiện luật an ninh quốc gia càng sớm càng tốt. Quyền giải thích luật này thuộc về Ủy ban Thường vụ NPC.

Thông tin chi tiết về các biện pháp trừng phạt những hành động ly khai, lật đổ, khủng bố và cấu kết với các thế lực nước ngoài ở Hong Kong được giữ bí mật kể từ khi dự thảo được thông qua tại NPC hôm 28/5.

Luật mới sẽ định hình tương lai của Hong Kong, làm dấy lên câu hỏi về khả năng tự chủ của đặc khu hành chính này. Chính quyền ông Tập đã quyết định vượt qua cơ quan lập pháp Hong Kong và áp dụng các điều luật an ninh sau khi làn sóng biểu tình lớn và đôi khi bạo lực diễn ra ở Hong Kong hồi năm ngoái.

Luật an ninh đã châm ngòi cho nhiều cuộc biểu tình khác và khiến Mỹ lên tiếng đe dọa thu hồi trạng thái thương mại đặc biệt của Hong Kong, vốn là yếu tố giúp nơi này duy trì vai trò như một giao lộ tài chính sống còn giữa Trung Quốc và phương Tây.