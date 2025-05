Trung Quốc sắp mở ‘luồng xanh’ cho nông sản Việt Nam

Trong những năm vừa qua, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ NN&MT (trước kia là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) với Tổng cục Hải quan Trung Quốc không ngừng được tăng cường và đi vào thực chất, đặc biệt, trong giai đoạn diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, hai Bên đã phối hợp chặt chẽ, xử lý linh hoạt để đảm bảo thương mại các mặt hàng nông lâm thủy sản giữa hai nước không bị đứt gãy. Ngoài ra, hai bên đã linh hoạt áp dụng các biện pháp đánh giá trực tuyến, ký nghị định thư gián tiếp... để mở cửa thị trường đối với các sản phẩm như thạch đen, tổ yến, sầu riêng, thanh long...

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam - Trung Quốc đạt 17,8 tỷ USD (tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, xuất khẩu nông lâm thủy sản sang thị trường Trung Quốc đạt 13,5 tỷ USD (tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2023), nhập khẩu ước đạt 4,3 tỷ USD (tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023). Kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2025 của nông lâm thủy sản Việt Nam - Trung Quốc ước đạt 5,07 tỷ USD (tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2024).

Đến thời điểm hiện tại, hai Bên đã ký 28 thỏa thuận ghi nhớ/nghị định thư về xuất, nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản giữa hai nước, đây thể hiện sự hợp tác chặt chẽ và nỗ lực của hai Bên. Hiện đã có nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam được xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong đó bao gồm: 15 mặt hàng rau quả (dưa hấu, măng cụt, thạch đen, sầu riêng, chuối tươi, khoai lang, ớt, chanh leo, thanh long, chôm chôm, xoài, vải, nhãn, mít); cá sấu, khỉ nuôi, tổ yến, bột cá và một số sản phẩm phục vụ sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi; mặt hàng sữa và thủy sản các loại.