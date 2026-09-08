Trung Quốc sản xuất hàng loạt drone đánh chặn H-07 với tốc độ tới 320km/h

Công ty Trung Quốc Shengying Technology đã bắt đầu sản xuất hàng loạt một mẫu drone đánh chặn mới có tên H-07.

Drone đánh chặn H-07

Nhà sản xuất công bố thông tin này trên mạng xã hội.

Theo Shengying Technology, drone đánh chặn H-07 được thiết kế để đối phó với các mục tiêu máy bay cánh cố định, máy bay cánh tam giác và UAV đa cánh quạt.

Drone có khung 7 inch, có thể phóng từ mặt đất hoặc bằng thiết bị phóng cầm tay. H-07 có thể đạt tốc độ tối đa 320km/h.

Tốc độ hành trình của drone là 100-200km/h, thời gian hoạt động theo công bố của pin lên tới 10 phút và tầm bay tối đa 15km.

Drone đánh chặn H-07 bay lên từ bệ phóng cầm tay.

H-07 có thể hoạt động ở độ cao từ 50-2.000m và mang tải trọng tối đa 300g.

H-07 sử dụng thuật toán theo dõi thị giác máy YOLO để phát hiện và bám bắt mục tiêu. Kích thước hình ảnh mục tiêu tối thiểu để nhận dạng là 50×50 pixel.

Nhà phát triển đưa ra 2 thông số về khoảng cách khóa mục tiêu: 300m đối với chế độ “đất đối không” và 200m đối với chế độ “không đối không”.

Trong quá trình bay, H-07 sử dụng 3 phương pháp làm mát riêng biệt, gồm quạt làm mát bộ điều khiển tốc độ điện tử, các cửa thông gió đặc biệt và hệ thống làm mát cho bộ phát video.

Chuyến bay huấn luyện của một drone đánh chặn H-07.

Công ty chưa công bố thông tin về giá bán hoặc khách hàng, đồng thời chưa xác nhận việc H-07 được khách hàng quân sự hoặc chính phủ mua, thử nghiệm hay triển khai.

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