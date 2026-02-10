Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian. (Ảnh: Reuters)

Trả lời các phóng viên trong cuộc họp báo ngày 10/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết, hiện chưa có báo cáo nào về việc công dân nước này mắc kẹt ở Cuba khi các hãng hàng không tạm dừng chuyến bay đến hòn đảo vì thiếu nhiên liệu.

"Trung Quốc kiên quyết ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, phản đối sự can thiệp của nước ngoài", ông Lin Jian, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ. "Chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ và giúp đỡ phía Cuba hết sức có thể”.

Trước đó, hôm 9/2, Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại về “tình trạng thiếu nhiên liệu ngày càng trầm trọng và tác động đối với người dân Cuba”.

Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết, tình hình nhiên liệu ở Cuba rất khó khăn và những nỗ lực của Mỹ nhằm gây áp lực lên nền kinh tế của hòn đảo này đang tạo ra nhiều vấn đề.

“Những chiến thuật gây áp lực mà Mỹ sử dụng thực sự gây khó khăn cho Cuba. Chúng tôi đang thảo luận với những người bạn Cuba về cách thức khả thi để giải quyết vấn đề này, hoặc ít nhất là cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Chính quyền Cuba đã cảnh báo các hãng hàng không quốc tế, rằng nhiên liệu máy bay sẽ không còn được cung cấp tại 9 sân bay trên hòn đảo bắt đầu từ ngày 10/2. Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 11/3.

Cuba phụ thuộc một phần vào Venezuela về nguồn cung nhiên liệu máy bay, nhưng quốc đảo Caribe này đã không nhận được dầu thô hay bất kỳ sản phẩm tinh chế nào từ quốc gia Nam Mỹ kể từ giữa tháng 12/2025, khi Mỹ bắt đầu chặn kênh xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào gửi nhiên liệu đến Cuba, cắt đứt nguồn cung nhiên liệu hàng không của hòn đảo.

Tình trạng thiếu hụt như vậy không phải là mới đối với Cuba, và nhiều hãng hàng không đã có kế hoạch để đối phó.

Một số cuộc khủng hoảng tương tự trước đó đã khiến nhiều hãng hàng không phải tiếp nhiên liệu ở các nước thứ ba lân cận, bao gồm Panama, Bahamas, Cộng hòa Dominica và Mỹ. Tuy nhiên, các nhà quan sát lưu ý, rằng giá vé tăng cao có thể ảnh hưởng đến ngành du lịch.