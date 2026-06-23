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Trung Quốc rục rịch cắm các trụ bê tông cốt thép trên biển, Nga mừng thầm

Y Vân
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Trung Quốc hiện là nước duy nhất mua LNG từ dự án Arctic LNG 2 bị trừng phạt của Nga.

Trung Quốc đang triển khai một nhà ga nhập khẩu thứ 2 để xử lý các lô hàng khí tự nhiên hóa lỏng từ dự án Arctic LNG 2 của Nga, Reuters dẫn 3 nguồn tin cho biết.

Theo đó, nhà ga khí hóa lỏng Longkou mới được xây dựng ở tỉnh Sơn Đông, do tập đoàn đường ống quốc doanh PipeChina vận hành. Cơ sở này đang được chuẩn bị để tiếp nhận các lô hàng từ Arctic LNG 2.

Động thái này sẽ mang lại một tia hy vọng cho dự án LNG trị giá 21 tỷ USD vốn đang chịu lệnh trừng phạt và tạo thêm động lực cho Nga.

Một nhà ga nhập khẩu thứ hai sẽ cho phép Trung Quốc nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga nhiều hơn, đồng thời cung cấp thêm một kênh xuất khẩu cho nhà máy Arctic LNG 2 với công suất 19,8 triệu tấn mỗi năm.

Trung Quốc, quốc gia duy nhất được biết đến là khách mua các lô hàng LNG Arctic LNG 2, cho đến nay đã nhận được các lô hàng thông qua cảng Bắc Hải của PipeChina ở Quảng Tây. Cơ sở này đã tiếp nhận lô hàng đầu tiên của dự án cho một khách hàng vào tháng 8/2025 trên tàu chở dầu Arctic Mulan.

Kể từ đó, Beihai đã nhận được 41 lô hàng, tương đương 2,6 triệu tấn LNG từ Arctic LNG 2. Phần lớn trong số này được vận chuyển qua 2 kho chứa nổi ở Nga. Cảng Beihai cũng đã tiếp nhận 3 lô hàng LNG từ cảng Portovaya (Nga).

Một trong những nguồn tin cho biết Trung Quốc cần thêm một nhà ga nữa để tiếp nhận thêm hàng hóa bị cấm vận.

Theo số liệu hải quan Trung Quốc, nước nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới đã mua 7,57 triệu tấn từ Nga vào năm ngoái.

Theo các nguồn tin, Longkou được xem là lựa chọn hợp lý vì, giống như Bắc Hải, nó được vận hành bởi PipeChina và gần hơn với kho chứa nổi Koryak ở vùng Viễn Đông của Nga.

Một giám đốc trong ngành cho biết Longkou đã hoàn thành giai đoạn lắp ráp cơ khí và dự kiến sẽ sẵn sàng trước tháng 10, kịp thời đáp ứng nhu cầu cao điểm mùa đông.

Sau khi hoàn thành giai đoạn một, nhà ga Longkou ở thành phố ven biển Yên Đài có công suất tiếp nhận hàng năm là 5 triệu tấn, so với 6 triệu tấn tại cảng Bắc Hải.

Theo một nguồn tin khác, nhà ga LNG Đại Liên của PipeChina ở phía đông bắc Trung Quốc cũng đang được lên kế hoạch như một điểm tiếp nhận tiềm năng trong tương lai.

Theo Reuters﻿

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