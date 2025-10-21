Trung Quốc ráo riết gom vàng: Còn rất lâu mới đuổi kịp Mỹ!

Giải thích: Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), PBOC đã bổ sung thêm 2 tấn vàng vào dự trữ trong tháng 8, đưa tổng lượng vàng dự trữ của Trung Quốc lên 2.302 tấn. Động thái này nằm trong chuỗi mua liên tiếp 10 tháng, sau giai đoạn tạm ngừng 6 tháng vào năm ngoái. Việc tích lũy vàng phản ánh chiến lược dài hạn của Bắc Kinh nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, giảm sự phụ thuộc vào đồng USD, đặc biệt trong bối cảnh giá vàng đạt mức cao kỷ lục. Tổng dự trữ này vẫn còn khoảng cách lớn so với các quốc gia dẫn đầu, nhấn mạnh nhu cầu tiếp tục mua vào để củng cố vị thế kinh tế.

Hỏi 1: Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã mua thêm bao nhiêu tấn vàng trong tháng 8 năm nay, góp phần nâng tổng dự trữ vàng của nước này lên mức nào?

Giải thích: Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2024, PBOC đã mua ròng 28,9 tấn vàng, trước khi tạm dừng hoạt động trong tháng 5 và tháng 6 do giá vàng leo thang lên mức cao chưa từng thấy. Việc kiên trì mua vào bất chấp giá cao phản ánh cam kết dài hạn của Bắc Kinh trong việc đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Chiến lược này được hỗ trợ bởi dữ liệu từ WGC, nhấn mạnh vai trò của vàng như một công cụ ổn định kinh tế. Tuy nhiên, tổng dự trữ của Trung Quốc vẫn còn khoảng cách lớn so với Mỹ, đòi hỏi phải duy trì đà mua để thu hẹp chênh lệch trong tương lai.

Hỏi 2: Năm 2024, PBOC đã mua ròng bao nhiêu tấn vàng từ tháng 1 đến tháng 4, trước khi tạm dừng do giá vàng tăng kỷ lục?

Giải thích: Dữ liệu từ Hiệp hội Vàng Trung Quốc cho thấy lượng tiêu thụ vàng miếng và tiền vàng trong quý I/2025 tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024. Sự gia tăng này chủ yếu xuất phát từ sự suy yếu của thị trường bất động sản và chứng khoán, kết hợp với lo ngại về lạm phát và rủi ro tiền tệ. Người dân Trung Quốc ngày càng coi vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, giúp bảo vệ giá trị tài sản trong môi trường kinh tế bất ổn. Xu hướng này không chỉ thúc đẩy nhu cầu nội địa mà còn hỗ trợ cho các nỗ lực của PBOC trong việc tích lũy vàng, góp phần vào tổng nhu cầu vàng toàn cầu và ảnh hưởng đến giá cả thị trường quốc tế.

Hỏi 3: Trong quý I/2025, nhu cầu tiêu thụ vàng miếng và tiền vàng từ khu vực tư nhân tại Trung Quốc tăng bao nhiêu phần trăm so với cùng kỳ năm trước?

Hỏi 4: Mục đích chính của Trung Quốc khi mua vàng là gì?

A Để tăng trưởng kinh tế B Để cung cấp vàng cho thị trường quốc tế C Để giảm thiểu rủi ro từ đồng USD D Để dự trữ chiến lược cho tương lai