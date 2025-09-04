Vũ khí "hai nòng" săn vệ tinh

Trong buổi tổng duyệt cho lễ duyệt binh kỉ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến 2 sắp tới, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã lần đầu tiên công khai dàn xe mang phóng thuộc hệ thống phòng thủ HQ-29.

Những xe mang phóng cỡ lớn, sử dụng khung gầm 6 trục, được trang bị hai ống phóng khổng lồ, khiến giới quan sát quốc tế lập tức chú ý. Dù các khí tài hỗ trợ như xe chỉ huy, radar chưa xuất hiện, nhưng chỉ riêng sự hiện diện của bệ phóng đã đủ cho thấy đây là một "át chủ bài" mới trong mạng lưới phòng thủ của Bắc Kinh.

Bệ phóng tên lửa HQ-29. Ảnh X

Truyền thông Trung Quốc gọi HQ-29 là “sát thủ vệ tinh hai nòng”, ám chỉ vai trò chính của hệ thống: tiêu diệt vệ tinh đối phương trên quỹ đạo. Nếu như Nga từng giới thiệu S-500 với năng lực chống vệ tinh nhưng thiên về phòng thủ tên lửa đạn đạo, thì HQ-29 lại được thiết kế chuyên biệt hơn cho chiến tranh không gian, nơi kiểm soát thông tin và giám sát từ vũ trụ.

Mắt xích mới trong “lưới trời” nhiều tầng

HQ-29 nằm ở tầng cao nhất trong hệ thống phòng không - phòng thủ tên lửa nhiều lớp của Trung Quốc. Ngay bên dưới là HQ-19, hệ thống ra mắt năm 2024, có nhiệm vụ đánh chặn tên lửa tầm trung và tầm xa, với công nghệ tiêu diệt trực tiếp bằng động năng tương tự THAAD của Mỹ.

Tiếp đến là HQ-9, phiên bản nội địa được so sánh với S-400 của Nga và Patriot của Mỹ, vốn đang là xương sống phòng không Trung Quốc, chống được cả tên lửa đạn đạo ngắn - trung hạn lẫn máy bay và tên lửa hành trình. Bổ trợ cho những tầng cao là HQ-16 tầm trung và FK-3000 tầm ngắn, tạo nên một mạng lưới dày đặc, được nhiều chuyên gia nhận định là mạnh mẽ bậc nhất thế giới.

Điều đáng chú ý, HQ-29 hiện chưa có đối thủ tương đương trong khối phương Tây. Mỹ dù đầu tư mạnh mẽ cho THAAD hay Aegis, nhưng vẫn chưa sở hữu hệ thống chống vệ tinh chuyên biệt nào được công khai. Việc Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai sau Nga triển khai thành công loại vũ khí này cho thấy Bắc Kinh đang tiến một bước dài trong cuộc đua kiểm soát không gian.

Bệ phóng tên lửa HQ-29. Ảnh Defence Blog

Trong bối cảnh không gian vũ trụ ngày càng được coi là “mặt trận thứ năm” sau đất liền, biển, trên không và không gian mạng, HQ-29 được đánh giá sẽ làm thay đổi cán cân sức mạnh toàn cầu. Các vệ tinh viễn thông, trinh sát và định vị là huyết mạch trong hệ thống chỉ huy, dẫn đường và tình báo của quân đội phương Tây.

Nếu HQ-29 thực sự có thể vô hiệu hóa các mục tiêu này, nó sẽ giáng đòn trực diện vào ưu thế công nghệ mà Mỹ và đồng minh đang nắm giữ.



