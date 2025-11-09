Norinco - tập đoàn quốc phòng nhà nước Trung Quốc, gần đây công bố mẫu drone cảm tử Feilong-300D với giá bán được giới thiệu chỉ khoảng 10.000 USD, khiến nó trở thành mẫu máy bay rẻ nhất so với các mẫu cùng loại được biết đến tính đến thời điểm này.

UAV cảm tử rẻ nhất thế giới

Về hình dáng và nhiệm vụ, Feilong-300D mang nhiều nét tương đồng với mẫu Shahed-136 của Iran, loại UAV đã chứng minh hiệu quả trong chiến trường Ukraine khi dùng để phá hủy kho xăng, cơ sở hạ tầng, phương tiện bọc thép và sân bay.

Việc Trung Quốc sản xuất một phiên bản rẻ hơn, kết hợp với năng lực sản xuất lớn, sẽ cho phép Bắc Kinh triển khai hoặc xuất khẩu kho đạn bay giá rẻ.

Bản thân Feilong-300D được mô tả có thiết kế cánh tam giác, sử dụng động cơ piston, trọng lượng chiến đấu và đầu nổ được tối ưu để vừa đủ tiêu diệt các mục tiêu giá trị thấp tới trung bình, đồng thời dễ sản xuất đại trà; các nguồn tin cho rằng tầm bay có thể vượt trội so với nhiều mẫu cùng loại, giúp mở rộng phạm vi tấn công chiến lược.

Máy bay không người lái Feilong-300D của Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Giá thành thấp không chỉ là con số thương mại, đó là thay đổi tư duy tác chiến. Khi một loại vũ khí tấn công có thể sản xuất hàng loạt với chi phí vài nghìn đến chục nghìn USD, người ta có thể chấp nhận tổn thất phần lớn trong số đó để đạt mục tiêu chiến thuật: làm tê liệt các tuyến tiếp tế, phá hoại hạ tầng, tiêu hao hệ thống phòng không, hoặc khoá chặt sân bay địch.

Sự xuất hiện của Feilong-300D ở mức giá 10.000 USD làm suy yếu lợi thế chi phí mà trước đây chỉ những quốc gia có ngân sách lớn mới duy trì được.

Đáng chú ý, các chuyên gia từng ghi nhận xu hướng tương tự như UAV Shahed-136 của Iran , từ sản lượng hàng trăm chiếc một tháng lên con số hàng trăm mỗi ngày, cho thấy khi sản xuất được mở rộng, hiệu quả chiến thuật của loại vũ khí này tăng theo cấp số nhân. Kết hợp năng lực công nghiệp và tự động hóa, Feilong-300D có thể được nhân bản với tốc độ tương tự.

Máy bay không người lái dùng một lần chạy bằng động cơ phản lực Shahed-238. (Ảnh: The War Zone)

Hệ quả chiến lược

Sự xuất hiện của một phương án tấn công giá rẻ, tầm xa và có thể trang bị trí tuệ nhân tạo để tăng độ chính xác sẽ tác động trực tiếp tới tính toán răn đe ở các vùng nóng.

Nếu Feilong-300D có khả năng tấn công tầm xa, số lượng lớn có thể làm quá tải hệ thống phòng không tầm ngắn và tốn kém để buộc đối phương dùng các hệ thống phòng không đắt tiền hơn, điều này sẽ tạo áp lực kinh tế lớn cho bên phòng thủ, đặc biệt là các lực lượng phải dựa vào hệ thống Mỹ sản xuất.

Ở góc độ tác chiến, việc tích hợp các khả năng điều hướng hiện đại (ví dụ dẫn đường vệ tinh, kháng nhiễu điện tử) cùng với AI trong tìm kiếm và khóa mục tiêu sẽ giúp các máy bay cảm tử mới tấn công chính xác hơn, kể cả mục tiêu động gần tuyến đầu - một bước tiến so với những lần triển khai ban đầu của Shahed.

Điều này đòi hỏi các nước đối đầu phải nâng cấp cả hệ thống radar, tác chiến điện tử lẫn chiến thuật phân tán hạ tầng để giảm tổn thất.

UAV Shahed-136. (Ảnh: Defense News)

Kinh nghiệm ở chiến trường Ukraine cho thấy ngoài thiết kế, yếu tố quyết định là sản lượng. Shahed-136 từng được báo cáo tăng sản lượng mạnh mẽ - từ vài trăm mỗi tháng lên hàng trăm mỗi ngày, nhờ mở rộng dây chuyền và nguồn lực.

Những bài học đó rõ ràng có thể được áp dụng ở Trung Quốc để đảm bảo Feilong-300D xuất hiện với số lượng lớn nếu Bắc Kinh quyết định sản xuất hàng loạt hoặc xuất khẩu.