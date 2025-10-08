Giáp “chuồng” chống UAV cảm tử

Các hình ảnh rò rỉ trên kênh Telegram BTVT cho thấy một bộ giáp chống UAV mới do Trung Quốc thiết kế, lắp ngoài thân xe chiến đấu bộ binh. Bộ giáp dạng mô-đun này gồm hệ thống khung thép, lưới bảo vệ và các tấm chắn kiểu giàn, bao quanh thân và nóc xe, đồng thời bổ sung khung che cao trên tháp pháo cùng giàn sau.

Đây được xem là phản ứng trực diện trước làn sóng UAV cảm tử điều khiển FPV giá rẻ, vũ khí tấn công từ trên cao và các đòn đánh chính xác lặp đi lặp lại trên chiến trường hiện đại. Thiết kế không gắn cố định vào một loại khung gầm cụ thể, nhưng rõ ràng được tính toán theo cỡ xe chiến đấu bộ binh ZBD hoặc VN - vốn trang bị pháo 30 mm, thậm chí bản ZBD-04A có pháo 100 mm đi kèm pháo 30 mm. Những dòng xe tuyến đầu vốn phải chiến đấu dưới mưa UAV chứ không đơn thuần chỉ chở quân từ điểm A tới điểm B.

Hình ảnh bản vẽ giáp lồng của Trung Quốc. Ảnh Army Recognition

Về cấu trúc, lớp giáp ngoài là hệ thống giàn thép kép đặt cách vỏ giáp chính từ 50-60 cm ở hai bên, phần nóc gắn một sàn phụ cách nóc xe 10 cm, phía trên tháp pháo lắp khung che cao 70-80 cm tạo khoảng không đón đạn và phía sau là mô-đun đa năng cách đuôi xe 50-60 cm.

Lớp giàn ngoài làm nhiệm vụ phá hoặc làm lệch hướng đầu đạn rocket và UAV, buộc chúng kích nổ sớm, trong khi lớp giàn trong có thể tích hợp thêm gạch nổ hoặc gốm tùy nhiệm vụ. Lưới thép căng trên khung hai bên và nóc giúp chặn những đầu đạn nhỏ lọt qua giàn, còn mái che bảo vệ vòng tháp pháo và cửa nắp tổ lái khỏi đạn bi thả từ UAV bốn cánh quạt - kiểu tấn công đã quá quen thuộc ở Ukraine.

Ứng biến

Không chỉ đơn thuần là giáp thụ động, khung giáp còn được thiết kế để tích hợp hệ thống tác chiến điện tử, radar cảnh giới và thậm chí cả tổ hợp phòng vệ chủ động. Các bản vẽ hé lộ giá đỡ anten và cảm biến ở giàn sau, khung quanh tháp pháo, biến toàn bộ bộ khung thành nền tảng mang thiết bị gây nhiễu liên kết điều khiển UAV FPV, gây rối định vị vệ tinh, hoặc cảnh báo sớm nguy cơ tấn công.

Thậm chí nếu chấp nhận tăng trọng lượng và tiêu thụ điện, xe còn có thể tích hợp hệ thống đánh chặn cứng. Tính mô-đun giúp kíp lái thay đổi cấu hình: lắp mái che dày khi tác chiến đô thị, hoặc tháo bớt khung bên để cơ động, đồng thời các tấm chắn được thiết kế bản lề để vẫn bảo đảm khả năng bảo dưỡng động cơ, hệ thống treo mà không cần tháo cả “chuồng”.

Dù làm tăng chiều ngang, trọng lượng và giảm gia tốc, nhưng bộ giáp này mang lại giá trị sống còn cho kíp xe. Các khoảng cách bố trí được tính toán khác hẳn các bộ giáp cổ điển, đặc biệt lớp che cao 70-80 cm trên tháp pháo tạo khoảng không hy sinh để đón đòn tấn công từ trên xuống, còn giàn bên sâu 50-60 cm phản ánh mức xuyên phá cao hơn của đạn chống tăng hai tầng nổ hiện đại và đầu đạn UAV tự chế.

Đó là những bài học nhãn tiền mà Trung Quốc theo dõi kỹ từ chiến trường Ukraine và Trung Đông, nơi các “chuồng chống UAV” ban đầu thô sơ đã tiến hóa thành cấu trúc hai tầng dày đặc chỉ sau vài tháng.

Giáp lồng trên T-72B của Nga. Ảnh Reddit

Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển các giải pháp chống UAV ở mọi cấp độ, từ thiết bị gây nhiễu mang tay cấp trung đội tới pháo laser gắn xe đang thử nghiệm.

Trong bối cảnh nhiều nước sử dụng xe bọc thép bánh lốp 8x8 hoặc xe chiến đấu bộ binh Trung Quốc, không đủ ngân sách trang bị tổ hợp đánh chặn chủ động phương Tây đắt đỏ nhưng vẫn phải đối mặt UAV cảm tử, thì bộ giáp lưới kèm khung giàn đa năng là lựa chọn thực dụng.

Bắc Kinh đặc biệt chú trọng biến các ứng biến trên chiến trường thành sản phẩm mô-đun để có thể sản xuất hàng loạt và bán cho đối tác ở châu Á, châu Phi hay Trung Đông. Nếu triển khai, những bộ giáp này nhiều khả năng sẽ xuất hiện đầu tiên trên dòng VN xuất khẩu, để bảo vệ căn cứ, đoàn xe, rồi mới tới các xe PLA tại thao trường khi học thuyết tác chiến được điều chỉnh.



