Trung Quốc phát hiện gần 5 triệu tấn đất hiếm ở Tứ Xuyên

Theo tờ South China Morning Post, thông tin trên được các chuyên gia về đất hiếm công bố tại một hội nghị do Tập đoàn Đất hiếm Trung Quốc tổ chức vào tuần trước.



Đất hiếm quan trọng đối với sự phát triển công nghệ, từ xe điện đến tua-bin gió, robot và vũ khí quân sự. Gần 5 triệu tấn đất hiếm đã được tìm thấy tại châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc - một trong những khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn nhất cả nước.

Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc hiện xác định đất hiếm là tài nguyên khoáng sản chiến lược liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, do đó đã hạn chế cung cấp và xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm.