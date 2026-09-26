Cô Lưu Tử Hàm, 31 tuổi, xin nghỉ việc tại một bệnh viện hạng A, chuyển sang làm nhân viên giao hàng và hát quán bar để tìm lại cân bằng cuộc sống.

Khi màn đêm buông xuống, trên những con phố ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Lưu Tử Hàm, 31 tuổi, khoác bộ đồng phục màu vàng của shipper, chạy xe điện đi lấy và giao đồ ăn. Sau khi hoàn thành vài đơn hàng, đôi khi cô lại đứng bên đường, cầm micro hát. Bảy tháng trước, cô vẫn là bác sĩ tâm thần tại một bệnh viện hạng 3A (bệnh viện hạng cao nhất).

Tháng 2/2026, Lưu Tử Hàm nghỉ việc và kết thúc chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ. Kể từ đó, cô từng làm bữa sáng, hát tại quán bar và trở thành shipper giao đồ ăn. Cô chia sẻ những trải nghiệm này trên mạng xã hội: “Trước đây tôi là bác sĩ tâm thần, bây giờ là nữ shipper, nhưng tất cả đều là tôi”.

Trước những câu hỏi của nhiều người rằng một tiến sĩ y khoa đi giao đồ ăn liệu có phải “quá lãng phí”, Lưu Tử Hàm nói với phóng viên rằng những công việc này đều không phải nghề nghiệp cố định tiếp theo của cô. Sau khi rời khỏi con đường vốn đã quen thuộc, cô chỉ muốn thử xem cuộc sống còn có bao nhiêu khả năng khác.

Cô vẫn trân trọng nghề bác sĩ, nhưng muốn tự do quyết định thời gian

Lưu Tử Hàm quê ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Cô cho biết từng học tại Học viện Y khoa Lâm sàng Hoa Tây thuộc Đại học Tứ Xuyên. Sau 5 năm, cô được tuyển thẳng vào chương trình tiến sĩ tại Khoa Khoa học Sức khỏe, Đại học Macau và nhận bằng tiến sĩ vào tháng 11/2022.

Nữ tiến sĩ y khoa Lưu Tử Hàm tư vấn cho bệnh nhân ở thành phố Chu Hải (Trung Quốc) năm 2025 - Ảnh: Jimu News

Ngay từ khi còn học đại học, cô đã quan tâm đến tâm lý học. Trước khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, cô vào làm tại một bệnh viện hạng 3A ở Chu Hải, đồng thời tham gia chương trình đào tạo bác sĩ nội trú chuyên khoa tâm thần và thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ.

Trong thời gian làm việc, cô khám và điều trị bệnh nhân với tư cách bác sĩ khoa Tâm thần - Tâm lý. Cô từng nhận được cờ lưu niệm và thư cảm ơn từ bệnh nhân. Theo Lưu Tử Hàm, cô nhận được đánh giá tích cực từ bệnh nhân và đồng nghiệp, đồng thời yêu thích công việc lâm sàng, đặc biệt là cách giao tiếp với bệnh nhân mà không nhìn họ qua những thân phận hay nhãn mác có sẵn.

“Tôi thiên về việc gạt bỏ thân phận và những tiêu chuẩn bên ngoài, để thực sự trò chuyện với nội tâm của một người khác”, cô nói.

Điều thực sự khiến cô quyết định nghỉ việc là cách làm việc quá “theo khuôn phép” không phù hợp với cuộc sống mà cô mong muốn. Ở bệnh viện, mọi thứ từ giờ thức dậy, giờ đi làm đến những nhiệm vụ phải hoàn thành đều được sắp xếp rõ ràng.

Cô từng mất một đến hai năm cân nhắc chuyện ở lại hay rời đi, cuối cùng vẫn quyết định nghỉ việc. Điều cô mong muốn nhất là có thể tự chủ với 24 giờ trong ngày.

Theo Lưu Tử Hàm, bằng tiến sĩ có thể mang lại thu nhập khá và sự công nhận trong nghề nghiệp, nhưng không có nghĩa một người đã tìm được cách sống phù hợp với mình.

“Người khác có thể nhìn tôi bằng ánh mắt khác vì một tấm bằng học vấn, nhưng họ sẽ không tiếp tục tò mò xem tôi thực sự là người như thế nào”, cô nói.

Nữ bác sĩ trẻ từ bỏ áo blouse trắng để đi làm shipper - Ảnh: Global People

Thay vì vậy, cô muốn tự nuôi sống bản thân bằng chính đôi tay và những điều mình thực sự yêu thích, đồng thời nhận được cảm giác thiết thực, rõ ràng từ thành quả của lao động.

Từ áo blouse trắng đến đồng phục vàng, cô thử những cách sống khác nhau

Sau khi nghỉ việc, Lưu Tử Hàm đi du lịch, sau đó thử làm bữa sáng rồi chuyển sang hát tại một quán bar. Sau khi làm quen với những người bạn mới, cô bắt đầu tiếp xúc với công việc giao đồ ăn, mua một chiếc xe điện và trở thành shipper trên đường phố Chu Hải.

“Tôi rất thích chạy xe điện trên đường, nhận đồ ăn rồi giao đến nhà người khác. Công việc này có mục tiêu rất rõ ràng và mang lại cảm giác hài lòng ngay lập tức”, cô nói.

Lưu Tử Hàm cho biết cô chưa từng có ý định coi giao đồ ăn là nguồn thu nhập chính. Thông thường, cô chạy vài đơn vào buổi tối. Có những hôm chỉ kiếm được hơn chục nhân dân tệ, nhưng chỉ cần nghĩ số tiền đó đủ cho bữa ăn trong ngày, cô đã cảm thấy hài lòng. Một đêm hát tại quán bar có thể mang lại khoảng 100-200 nhân dân tệ.

Quá trình chạy xe, lấy đồ ăn rồi giao đến nơi giống như hoàn thành từng nhiệm vụ nhỏ, có mục tiêu cụ thể. Với một người có tính cách nhanh nhẹn, quyết đoán như cô, điều này lại mang đến cảm giác thư giãn và dễ chịu.

Hiện tại, giao đồ ăn, hát tại quán bar, nhận tư vấn cá nhân và làm những công việc bán thời gian mà mình hứng thú luân phiên xuất hiện trong một ngày của Lưu Tử Hàm.

Cô không đặt ra quy định rằng mấy giờ phải làm việc gì, cũng không tính toán mỗi tháng nhất định phải kiếm được bao nhiêu tiền. Khi có người tìm đến để trao đổi về việc học, lựa chọn nghề nghiệp hoặc những khúc mắc cá nhân, cô sẽ căn cứ vào trạng thái của mình để sắp xếp thời gian.

Cô cho biết trong khoảng một tháng qua đã trò chuyện với hàng chục người tìm đến xin tư vấn, trong đó có không ít bác sĩ tâm thần và sinh viên y khoa. Họ thường chia sẻ về những ràng buộc trong quá trình thực tập, công việc và nỗi băn khoăn khi muốn thử một cuộc sống khác nhưng không đủ can đảm để bước ra khỏi con đường quen thuộc.

Quyết định nghỉ việc ban đầu cũng khiến gia đình cô bị ảnh hưởng. Lưu Tử Hàm cho biết trước đây, bố mẹ tự hào về việc cô có bằng tiến sĩ, là bác sĩ và đang làm nghiên cứu sau tiến sĩ. Họ cho rằng chỉ cần cô có một công việc ổn định, kết hôn và sinh con thì cuộc đời sẽ diễn ra theo một lộ trình thuận lợi.

Sau khi biết con gái nghỉ việc, mẹ cô khó hiểu được quyết định này, trong khi cha lo lắng vì cô không còn nguồn thu nhập ổn định. Có thời gian, gia đình liên tục giục cô tìm một công việc mới.

Sau đó, khi trở về nhà, cô nói với bố mẹ rằng dù không còn đi làm cố định mỗi ngày, cô vẫn có rất nhiều việc muốn làm. Những câu hỏi thúc giục cô tìm việc từ gia đình cũng dần ít đi.

Gặp những người bạn mới, cô nhìn lại khái niệm “thành công”

Rời bệnh viện, điều Lưu Tử Hàm có được không chỉ là một cách sống khác. Điều khiến cô trân trọng hơn là những con người với đủ hoàn cảnh mà cô gặp trên hành trình này.

Cô thường hoạt động quanh khu phố cổ Đường Gia ở Chu Hải, nơi cô làm quen với những người kinh doanh nhà hàng, quán cà phê, quầy bia, đồng thời gặp các shipper, chủ quán mì xào ven đường và người lái thuyền.

Những công việc này có thể không được xem là “hào nhoáng” trong mắt một số người. Nhưng theo Lưu Tử Hàm, sự lạc quan, bền bỉ và thái độ sống ung dung của những người bạn mới là điều cô hiếm khi cảm nhận được trong những năm tháng học tập và làm việc trước đây.

“Mọi người đều làm những công việc rất bình thường, kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình và sống mỗi ngày rất thực tế”, cô nói.

Các shipper nhắc nhở nhau về tình hình giao thông, những người bạn hát tại quán bar hay bán hàng rong cũng quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Những mối quan hệ đó khiến cô dần có cảm giác gắn bó với một công việc và một nơi chốn, đồng thời nhận ra rằng giữa người với người, ngoài thành tích, bằng cấp và cạnh tranh, còn có thể tồn tại sự quan tâm và hỗ trợ trực tiếp, giản dị hơn.

Ngoài đi giao hàng, Lưu Tử Hàm còn đi hát tại quán bar - Ảnh: Global People

Lưu Tử Hàm gọi con đường mình từng đi qua là “chủ nghĩa thành tích”. Từ việc học ở Hà Bắc, ôn thi lại tại Trung học Hành Thủy, thi vào trường y, học tiến sĩ rồi vào bệnh viện, cô luôn suy nghĩ làm thế nào để trở nên xuất sắc hơn, tiến gần hơn đến hình mẫu “hoàn hảo” mà người khác và xã hội kỳ vọng.

Sau một thời gian dài rơi vào trạng thái buồn bã và lo âu, cô bắt đầu suy nghĩ lại.

Thay vì có thêm nhiều hào quang, cô nhận ra điều mình cần hơn là sự bình yên trong nội tâm, những tương tác ấm áp giữa người với người và quyền tự lựa chọn cách sống.

Cô muốn trích dẫn một đoạn trong “Tài liệu Seth”, tác phẩm cô thường đọc, để khích lệ nhiều người hơn theo đuổi bản ngã thực sự và niềm vui: Cuộc sống là tốt đẹp, vũ trụ an toàn, mỗi ngày đều có thể sống vui vẻ và có ý nghĩa; không có gì được định sẵn, tất cả đều phụ thuộc vào hành động của mỗi người. Khi bạn hạnh phúc, bạn đang đi đúng đường.

Nói về tương lai, Lưu Tử Hàm cho biết trước mắt cô muốn sống tốt cuộc sống hiện tại. Cô cũng hy vọng một ngày nào đó có thể tổ chức một buổi hòa nhạc của riêng mình, chuyển hành trình trưởng thành thành một bộ phim và có một khoảng sân để những chú mèo được tự do vui chơi. Gần đây, cô còn dự định thi lấy chứng chỉ thuyền viên.

“Nếu không rời bệnh viện, có lẽ tôi đã không có thời gian và sức lực để khám phá những điều này”, Lưu Tử Hàm nói.

Tại khu phố cổ Đường Gia, cô nhìn thấy những người bán trà thảo mộc, pha cà phê, làm mì xào hay giao đồ ăn đều đang sống cuộc đời riêng của họ. Cô dần hiểu ra: “Hóa ra cuộc sống còn có nhiều mặt đến vậy, và cũng có thể sống theo rất nhiều cách khác nhau”.

Theo Global People, Sina