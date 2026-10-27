Trung Quốc: Nóng sốt vụ tài xế taxi lợi dụng nữ khách say xỉn, có hành vi 18+

Trước đó, nữ hành khách có loạt hành động "bật đèn xanh" khiến tổng thể vụ việc phức tạp.

Câu chuyện về một tài xế taxi ca đêm ở Trung Quốc, lợi dụng nữ khách hàng trong tình trạng say xỉn, mất phương hướng để thực hiện hành vi quan hệ tình dục ngay trên xe là chủ đề bàn luận nóng trên diễn đàn mạng xã hội.

Diễn biến vụ việc trong chuyến taxi đêm

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước thông tin về một sự việc nghiêm trọng xảy ra với tài xế taxi ca đêm tại khu vực Thái Nguyên (Trung Quốc). Theo các thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, nam tài xế trung niên khi đang đón khách từ một quán bar đã nhận chở một nữ hành khách trong trạng thái say xỉn, tóc tai bù xù và không còn giữ được sự tỉnh táo.

Thay vì đưa hành khách đến điểm đến an toàn theo đúng quy chuẩn nghề nghiệp, nam tài xế đã lợi dụng khung cảnh vắng vẻ và sự mất phương hướng của cô gái để thực hiện các hành vi thân mật ở ghế sau. Trước đó, do say xỉn, nữ hành khách được cho là đã nhầm tưởng tài xế là bạn trai của mình nên có những hành động đáp lại, kéo cổ, ôm hôn nồng nhiệt đối phương dẫn đến việc cả hai phát sinh quan hệ tình dục không an toàn ngay trên xe.

Ngay sau khi thông tin này xuất hiện cùng những hình ảnh thực tế, vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút hàng ngàn lượt bình luận và tranh cãi nảy lửa từ cư dân mạng.

Có phải là hành vi xâm hại hay là sự tự nguyện?

Trọng tâm của làn sóng tranh cãi hiện nay xoay quanh câu hỏi: Liệu hành vi của nam tài xế có cấu thành tội vi phạm pháp luật/cưỡng hiếp hay không, khi người phụ nữ dường như cũng có sự đáp lại?

Tài xế cung cấp dịch vụ vận chuyển có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho hành khách trong suốt hành trình. Việc phát sinh hành vi thân mật hay quan hệ tình dục với khách hàng đang mất kiểm soát hành vi là vi phạm nghiêm trọng quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp và cam kết an toàn của ngành dịch vụ.

Việc nạn nhân hợp tác hay ôm lấy đối phương do lầm tưởng là người quen không thể coi là sự "tự nguyện thực sự". Lợi dụng sự nhầm lẫn này để trục lợi thân thể là hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật.

Bên cạnh đó, không ít dân mạng tỏ ra khó hiểu, đưa ra suy luận theo chiều ngược lại: "Kiểu chuyện này chỉ là cô ta đi tìm cảm giác mạnh, chủ động hôn kiểu Pháp, rồi mặc lại quần áo sau khi xong xuôi và tự mình lên tàu cao tốc – đây có phải là cưỡng hiếp không?".

Hiện tại, vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.

Nguồn: Sina.com