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Trung Quốc, Nhật Bản báo tin vui cùng lúc đến Việt Nam

Như Quỳnh
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Một ‘mỏ vàng’ chủ lực của Việt Nam vừa mang về tin vui lớn.

Trung Quốc, Nhật Bản báo tin vui cùng lúc đến Việt Nam - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam trong tháng 7 đạt khoảng 1,6 tỷ USD, tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt hơn 10 tỷ USD, tăng 5,6%.

Xét về thị trường, Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất với khoảng 50% tổng kim ngạch, nhưng xuất khẩu sang thị trường này đạt hơn 5 tỷ USD, giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng của Mỹ cũng giảm từ 56% xuống còn khoảng 50%.

Ngược lại, Trung Quốc trở thành điểm sáng khi kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 7 tháng đạt hơn 1,5 tỷ USD, tăng 46,4%. Nhờ tốc độ tăng trưởng cao, tỷ trọng của thị trường này tăng lên khoảng 15%, cao hơn hơn 4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh đó, xuất khẩu sang Nhật Bản đạt kim ngạch hơn 1,26 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2026 và là thị trường lớn thứ 3 của gỗ Việt Nam.

Đối với thị trường Mỹ, theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, ngày 16/7/2026, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) ban hành kết luận cuối cùng trong vụ điều tra chống bán phá giá (AD) và chống trợ cấp (CVD) đối với gỗ dán cứng và gỗ dán trang trí nhập khẩu từ Việt Nam.

So với kết luận sơ bộ, mức thuế chống bán phá giá cuối cùng đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, mức áp dụng vẫn ở ngưỡng cao. DOC áp dụng mức thuế AD chung 84,95% đối với các doanh nghiệp Việt Nam, thấp hơn nhiều so với mức 196,14%-199,69% trong kết luận sơ bộ.

Mức ký quỹ tiền mặt 84,95%, có hiệu lực từ ngày 21/7/2026, vẫn là rào cản lớn đối với doanh nghiệp xuất khẩu. DOC đồng thời tiếp tục duy trì quan điểm chặt chẽ đối với phạm vi điều tra và các hành vi bị cho là lẩn tránh thuế.

Trái với diễn biến tại Mỹ, thị trường Trung Quốc đang đóng góp đáng kể vào tăng trưởng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, đặc biệt với mặt hàng dăm gỗ.

Theo báo cáo của Forest Trends dẫn số liệu Cục Hải quan, 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu gần 7,8 triệu tấn dăm gỗ, trị giá khoảng 1,3 tỷ USD, tăng lần lượt 9,4% về lượng và 9,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ dăm gỗ lớn nhất của Việt Nam, chiếm 68,6% tổng lượng xuất khẩu. Giá dăm gỗ xuất khẩu sang thị trường này đạt khoảng 173,9 USD/tấn, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo dự báo của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, nhu cầu nhập khẩu tại các thị trường lớn, đặc biệt ở châu Á và châu Âu, sẽ tiếp tục cải thiện trong nửa cuối năm 2026. 

Cùng với việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và mở rộng thị trường xuất khẩu, xuất khẩu gỗ được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu ASEAN nhờ đa dạng hóa thị trường, tạo dư địa tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Tags

Bộ Thương mại Mỹ

Nhật Bản

Trung Quốc

tin vui

Việt Nam

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