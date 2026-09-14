Trung Quốc, Nga, Triều Tiên tăng số lượng đầu đạn hạt nhân, nhưng NATO thì không

Số lượng đầu đạn hạt nhân được triển khai trên tên lửa và phương tiện vận chuyển khác trên thế giới đã tăng lần đầu tiên sau nhiều năm.

Điều này được chứng minh bằng dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), khi cơ quan này công bố báo cáo thường niên về Lực lượng Hạt nhân Thế giới.

Theo ước tính của SIPRI, tính đến tháng 1/2026, 9 quốc gia trên thế giới sở hữu tổng cộng khoảng 12.187 đầu đạn hạt nhân.

Trong số này, khoảng 9.745 đầu đạn thuộc lực lượng dự bị, và khoảng 4.012 đầu đạn đang lắp vào tên lửa hoặc trang bị cho lực lượng tác chiến.

Tuy vậy, tổng số vũ khí hạt nhân tiếp tục giảm do việc loại bỏ và tháo dỡ dần các đầu đạn cũ. Nhưng điều đáng chú ý ở đây là số lượng đầu đạn được triển khai trực tiếp lại đang tăng lên.

Số lượng kho vũ khí hạt nhân trên thế giới tính đến tháng 1/2026.

Nga sở hữu số lượng đầu đạn hạt nhân được triển khai nhiều nhất. Vào đầu năm 2026, SIPRI ước tính con số này là 1.796 đầu đạn.

Đây là con số cao nhất của Nga kể từ năm 2017 và là năm thứ tư liên tiếp Nga tăng số lượng đầu đạn hạt nhân được triển khai.

Tổng cộng Nga sở hữu khoảng 5.420 đầu đạn hạt nhân. Trong số đó 2.604 đầu đạn đang được cất giữ và khoảng 1.020 đầu đạn bị xem là đã ngừng hoạt động và đang chờ tháo dỡ.

Mỹ sở hữu khoảng 5.042 đầu đạn hạt nhân, và số lượng đầu đạn đã được triển khai ước tính là 1.770. Con số này không thay đổi trong năm qua.

Trung Quốc cũng tiếp tục mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình. SIPRI ước tính đến đầu năm 2026, Trung Quốc sẽ có khoảng 620 đầu đạn, tăng từ khoảng 600 đầu đạn một năm trước đó. Số lượng đầu đạn đang triển khai của Trung Quốc đã tăng từ 24 lên 34.

SIPRI cũng đặc biệt nhấn mạnh đến Ấn Độ. Lần đầu tiên, các nhà nghiên cứu ước tính số lượng đầu đạn hạt nhân mà Ấn Độ đang triển khai là 12. Tổng cộng, kho vũ khí hạt nhân của nước này theo ước tính có khoảng 190 đầu đạn.

Anh không tăng kho vũ khí hạt nhân của mình trong năm 2025, giữ nguyên ở mức khoảng 225 đầu đạn. Đồng thời ý định đã được công bố trước đó về việc nâng giới hạn tối đa lên 260 đầu đạn vẫn được giữ nguyên.

Ngoài ra, Anh không còn công khai dữ liệu về việc triển khai vũ khí hạt nhân. Năm 2025, Anh tuyên bố ý định mua 12 máy bay F-35A có khả năng mang bom B61-12 và tham gia cơ chế triển khai răn đe chung của NATO.

Trong trường hợp này, Anh sẽ trở thành quốc gia thứ 6 trong Liên minh sở hữu vũ khí hạt nhân do Mỹ đứng đầu, sau Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo SIPRI, kho vũ khí hạt nhân của Pháp vẫn ổn định ở mức khoảng 290 đầu đạn. Pháp đang hiện đại hóa các thành phần răn đe hạt nhân trên biển và trên không. Họ dự kiến nối lại nhiệm vụ hạt nhân tại căn cứ không quân Luxeuil-Saint-Sauveur với sự tham gia của các máy bay chiến đấu Rafale thế hệ mới.