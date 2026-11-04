Trung Quốc mang 20 'quái vật' công nghệ sang Việt Nam, phục vụ siêu dự án 100.000 tỷ đồng của đại gia Xuân Thiện

Công nghệ của Trung Quốc lần đầu tiên được vận hành tại Việt Nam.

Ngày 20/3/2026, tại Nhà máy Xi măng Xuân Thành, tỉnh Ninh Bình, Tập đoàn Xuân Thiện và LiuGong tổ chức bàn giao lô thiết bị, xe máy công trình chạy điện 100%. Đợt bàn giao này có gần 20 thiết bị, máy móc công trình, được đưa vào vận hành tại các dự án của Xuân Thiện.

Sự kiện đánh dấu bước triển khai cụ thể thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai tập đoàn, với tổng giá trị hơn 120 triệu USD (3.089 tỷ đồng) được ký vào tháng 11/2025. Theo kế hoạch, các thiết bị sẽ được sử dụng tại nhiều dự án trọng điểm của Xuân Thiện, trong đó có Nhà máy Thép Xanh Xuân Thiện, các nhà máy xi măng, dự án thi công lấn biển, cầu cảng và san lấp mặt bằng công nghiệp quy mô lớn.

Đây đều là những lĩnh vực có nhu cầu sử dụng máy móc với cường độ cao, từ vận chuyển nguyên liệu, xúc bốc đất đá đến san gạt và thi công nền móng. Việc chuyển sang thiết bị chạy điện vì thế được doanh nghiệp kỳ vọng giúp giảm chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng trong quá trình vận hành.

Hệ sinh thái máy công trình điện của Trung Quốc

LiuGong là nhà sản xuất máy móc công trình có trụ sở tại Trung Quốc, với danh mục sản phẩm trải rộng từ máy xúc lật, máy đào, máy san gạt đến xe tải khai khoáng. Doanh nghiệp cho biết đã bắt đầu phát triển các dòng thiết bị điện từ năm 2014 và thương mại hóa mẫu máy xúc lật điện tải trọng lớn đầu tiên vào năm 2019.

Đến tháng 5/2026, LiuGong công bố đã bàn giao hơn 60.000 thiết bị điện tại hơn 60 quốc gia, với danh mục hơn 100 mẫu sản phẩm. Các thiết bị được phát triển trên nhiều nền tảng công nghệ, gồm pin điện, thay pin, cấp điện bằng cáp, hybrid và hệ thống nguồn kép.

Trong đó, máy xúc lật điện và máy đào điện là hai nhóm thiết bị đáng chú ý đối với các công trường công nghiệp. Máy xúc lật đảm nhiệm công việc xúc, gom và vận chuyển vật liệu trong phạm vi ngắn; máy đào được sử dụng để đào đất, đá, tạo mặt bằng và phục vụ hoạt động khai thác. Với các mỏ và nhà máy có quy trình vận hành lặp lại, thiết bị điện có thể được bố trí theo tuyến hoạt động cố định, thuận lợi hơn cho việc tổ chức sạc và quản lý năng lượng.

Một trong những công nghệ cốt lõi mà LiuGong nhấn mạnh là hệ thống "ba điện", gồm pin, động cơ điện và bộ điều khiển điện do doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển. Ngoài ra, các thiết bị còn được tích hợp công nghệ thu hồi năng lượng trong quá trình vận hành, giải pháp sạc hoặc bổ sung năng lượng linh hoạt, giám sát từ xa, bảo trì dự đoán và cập nhật phần mềm qua mạng.

Bài toán chi phí tại các đại công trường

Với doanh nghiệp vận hành mỏ, nhà máy xi măng hay công trường san lấp, nhiên liệu là một trong những khoản chi phí đáng kể. Máy móc thường phải hoạt động nhiều giờ mỗi ngày, liên tục di chuyển và xử lý khối lượng vật liệu lớn. Do đó, chi phí năng lượng và bảo dưỡng có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả khai thác thiết bị.

Theo thông tin được Xuân Thiện công bố tại lễ bàn giao, việc sử dụng thiết bị điện có thể giúp doanh nghiệp giảm tới 60% chi phí vận hành và bảo dưỡng. Các máy móc chạy điện cũng không phát thải khí thải từ động cơ tại vị trí làm việc, đồng thời giảm tiếng ồn so với thiết bị sử dụng động cơ diesel.

Lô thiết bị điện đầu tiên sẽ được đưa vào sử dụng ngay tại các dự án trọng điểm như Nhà máy Thép Xanh Xuân Thiện, các nhà máy xi măng, cùng những dự án lấn biển, xây dựng cầu cảng và phát triển mặt bằng công nghiệp quy mô lớn.

Trong các dự án nêu trên, Nhà máy Thép Xanh Xuân Thiện được xem là tổ hợp có quy mô đặc biệt lớn, với tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng. Dự án được thiết kế với công suất đạt 9,5 triệu tấn thép mỗi năm.

Không chỉ triển khai tại Việt Nam, Xuân Thiện cũng dự kiến đưa các thiết bị điện của LiuGong vào vận hành tại các dự án quy mô lớn ở Angola, nơi Tập đoàn đang đầu tư mạnh trong các lĩnh vực công nghiệp, khai thác khoáng sản và nông nghiệp.

Cụ thể, các thiết bị này sẽ phục vụ cho dự án khai thác quặng sắt tại mỏ Cuitato, mỏ quặng đồng; Nhà máy gang thỏi xanh tại Cuchi; cũng như các hoạt động làm đất trên quy mô hàng triệu ha, phát triển cánh đồng mẫu lớn, trồng rừng và mở rộng nông nghiệp thông qua Công ty Agrostars.