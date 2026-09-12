Trung Quốc lo thất thu với loại nông sản Việt Nam đang trồng nhiều: Giá giảm còn 1/3, nguồn cung ngày càng dồi dào

Tại một số khu vực, giá chỉ còn khoảng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái.

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Mùa thu hoạch hạt dẻ mới tại Trung Quốc đã bắt đầu, trong đó Vân Nam là vùng sản xuất bước vào vụ sớm nhất. Tuy nhiên, nguồn cung dồi dào từ vụ trước cùng sức mua thận trọng đang gây áp lực lên giá, trong khi hạt dẻ chất lượng cao từ Sơn Đông và Hà Bắc chuẩn bị gia nhập thị trường.

Vân Nam hiện bước vào giai đoạn thu hoạch cao điểm. Sản lượng hạt dẻ của địa phương năm nay được dự báo không biến động đáng kể so với năm trước. Dù vậy, lượng hàng tồn kho từ mùa trước và tình hình cung cầu khiến giá bán tại nông trại tiếp tục giảm. Tại một số khu vực, giá chỉ còn khoảng một phần ba so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Sun, Giám đốc bán hàng của Công ty Tai'an Yihang Food, thị trường hạt dẻ vụ mới vẫn đang trong giai đoạn các vùng sản xuất lần lượt đưa hàng ra thị trường, trong khi người mua theo dõi sát diễn biến giá và nguồn cung.

"Hạt dẻ Vân Nam đã bước vào giai đoạn cung ứng cao điểm đầu tiên, nhưng cơ cấu nguồn cung và lựa chọn của người mua có thể tiếp tục thay đổi khi hạt dẻ chất lượng cao từ Sơn Đông và Hà Bắc gia nhập thị trường", ông Sun cho biết.

Khoảng 10 ngày tới, hạt dẻ từ dãy núi Diêm Sơn ở Hà Bắc và dãy núi Thái Sơn ở Sơn Đông dự kiến bước vào thời điểm thu hoạch và được đưa ra thị trường. Đây là hai vùng sản xuất hạt dẻ chất lượng cao chủ lực của Trung Quốc.

Sự xuất hiện của nguồn cung mới được dự báo sẽ làm đa dạng hóa thị trường và gia tăng cạnh tranh giữa các vùng sản xuất. Điều này cũng có thể tạo thêm áp lực đối với hạt dẻ Vân Nam, vốn đang được tiêu thụ trong giai đoạn đầu mùa.

Giá hạt dẻ giảm mạnh đang tạo ra những tác động trái chiều đối với các nhà bán buôn hạt rang và trái cây sấy khô tại Trung Quốc. Chi phí nguyên liệu thấp giúp người mua có lợi thế hơn, nhưng những biến động của mùa trước khiến tâm lý thị trường vẫn chưa được cải thiện đáng kể.

"Giá nguyên liệu giảm mang lại lợi thế mua hàng rõ rệt, nhưng niềm tin chung của ngành vẫn yếu. Do đó, phần lớn thương nhân không muốn tích trữ lượng hàng lớn mà duy trì trạng thái thận trọng, chờ đợi và quan sát", ông Sun nói.

Ở thị trường xuất khẩu, hạt dẻ Vân Nam từ lâu có lợi thế tại Đông Nam Á nhờ vị trí địa lý và hệ thống logistics thuận tiện. Việt Nam và Thái Lan hiện là những thị trường tiêu thụ đáng kể đối với nguồn hàng này.

Tuy nhiên, chất lượng và nguồn gốc sản phẩm đang trở thành vấn đề được quan tâm hơn khi thị trường phát triển. Theo ông Sun, một bộ phận người bán và người tiêu dùng tại Việt Nam vẫn chủ yếu quan tâm đến giá, trong khi khả năng phân biệt hương vị, chất lượng và đặc điểm hạt dẻ giữa các vùng sản xuất còn hạn chế.

Hạt dẻ từ nhiều địa phương như Vân Nam, Hồ Bắc, Liêu Ninh, An Huy, Hà Nam, Sơn Đông và Hà Bắc vì thế có thể bị nhầm lẫn về nguồn gốc. Trong một số trường hợp, sản phẩm từ các vùng khác được bán dưới tên hạt dẻ Taishan của Sơn Đông hoặc Yanshan của Hà Bắc.

Tình trạng này có thể khiến chất lượng sản phẩm trên thị trường không đồng nhất, đồng thời làm giảm khả năng nhận diện sự khác biệt giữa các vùng sản xuất.