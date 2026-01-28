Sự bùng phát của virus Nipah có độc tính cao ở bang Tây Bengal, phía đông Ấn Độ thu hút sự chú ý rộng rãi và gây lo ngại trong dư luận Trung Quốc trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thời điểm hàng triệu người sẽ đi du lịch.

Nhiều chuyên gia y tế Trung Quốc trấn an người dân rằng virus Nipah khó lây lan và ít có khả năng gây ra dịch bệnh ở Trung Quốc. Tuy nhiên, với tỷ lệ tử vong lên tới 75% và chưa có phương pháp điều trị hay vaccine phòng ngừa hiệu quả nên người dân không khỏi lo ngại.

Nhân viên y tế tại bang Kerala, miền nam Ấn Độ chăm sóc người đàn ông có triệu chứng nhiễm virus Nipah. (Ảnh: Getty)

Hiện tại, các chủ đề liên quan đến loại virus này đang trở thành xu hướng trên nhiều nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất trong ngày 26/1.

“Thật đáng sợ, đặc biệt là khi Tết Nguyên đán sắp đến. Tôi không muốn trải qua đợt phong tỏa nào”, một người dùng mạng xã hội nói khi đề cập đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong khi đó, một người khác hỏi: “Chúng ta không thể tạm thời cấm nhập cảnh đối với du khách Ấn Độ sao?”.

Theo Bangkok Post và Focus Taiwan, Đài Loan và Thái Lan cũng đưa ra cảnh báo về loại virus được cho là có nguy cơ lớn với sức khỏe cộng đồng này và khuyên người dân hết sức cẩn thận nếu đi du lịch hoặc công tác đến Ấn Độ.

Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Đài Loan cho biết điểm đến hiện vẫn duy trì cảnh báo du lịch cấp độ 2 (màu vàng) đối với bang Kerala ở Tây Nam Ấn Độ, khuyến cáo du khách nâng cao cảnh giác. Đại diện CDC Đài Loan cho biết các khuyến cáo du lịch sẽ được cập nhật theo diễn biến của dịch bệnh.

Trong khi đó, Thái Lan đang tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh tại các sân bay Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket nhằm sàng lọc hành khách đến từ bang Tây Bengal của Ấn Độ, nơi đã xác nhận bùng phát dịch bệnh có khả năng gây tử vong cao do virus Nipah gây ra.

Tại Việt Nam, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm chưa ghi nhận trường hợp nào mắc virus Nipah . Bộ Y tế sáng 27/1 yêu cầu địa phương giám sát và tăng cường kiểm dịch tại cửa khẩu lẫn cộng đồng. Người dân được khuyến cáo không ăn trái cây có dấu hiệu bị dơi, chim cắn cũng như tránh uống nhựa cây như thốt nốt, nhựa dừa sống.

Nipah là virus RNA có thể gây bệnh ở cả người và động vật, chủ yếu là dơi và lợn; tỷ lệ tử vong khi mắc bệnh rất cao, trong khoảng 40 đến 75%; thời gian ủ bệnh từ 4 đến 14 ngày. Nguồn lây nhiễm chủ yếu là do con người tiếp xúc với thực phẩm hoặc động vật bị nhiễm bệnh, với triệu chứng ban đầu gồm sốt, đau đầu, khó thở, ho, đau họng, đi ngoài, đau mỏi cơ và mệt mỏi.

(Nguồn: SCMP)