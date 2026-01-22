Trung Quốc liên tiếp đầu tư nhà máy “khủng” ở một tỉnh của Campuchia

Theo các báo cáo, ngành sản xuất lốp xe của Campuchia đã nhận được một cú hích khi công ty Triangle Tyre Co Ltd của Trung Quốc dự kiến đầu tư 462 triệu đô la vào tỉnh Svay Rieng - Campuchia.

Dự án này nhằm mục đích xây dựng một cơ sở sản xuất lốp xe bố hướng tâm hiệu quả cao với công suất sản xuất hàng năm là 7 triệu chiếc. Dự kiến dự án sẽ tạo ra ít nhất 1.000 việc làm cho người dân địa phương.

Theo thông báo của công ty, dự án sẽ khởi công xây dựng vào tháng 3 năm nay. Triangle Tyre sẽ thành lập một công ty tại Campuchia thông qua một công ty con để chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành toàn bộ dự án.

Dự án sẽ thuộc sở hữu 100% của Triangle Tyre thông qua hình thức sở hữu gián tiếp. Triangle Tyre cho biết việc thành lập cơ sở sản xuất tại Campuchia sẽ giúp mở rộng thị trường nước ngoài và tăng lợi nhuận cho công ty.

Ngoài ra, việc thành lập nhà máy tại Campuchia, nơi có nguồn cung cấp cao su tự nhiên sẽ giúp giảm khoảng cách vận chuyển nguyên liệu, giảm chi phí sản xuất và vận hành, đồng thời nâng cao hiệu quả trong khâu mua sắm, vận chuyển và hậu cần, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường toàn cầu.

Hiện tại, Campuchia có 7 nhà máy sản xuất lốp xe đang hoạt động. Đến năm 2025, sản lượng sản xuất và xuất khẩu lốp xe của nước này ước tính đạt 31 triệu chiếc, với giá trị xuất khẩu khoảng 1,38 tỷ đô la Mỹ.

Ngành sản xuất lốp xe đang trở thành một trong những ngành xuất khẩu chính của Campuchia, chủ yếu nhờ vào đầu tư từ Trung Quốc, quốc gia tiếp tục là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chính vào Campuchia.

Chỉ riêng trong năm 2025, Campuchia đã phê duyệt khởi công bốn nhà máy sản xuất lốp xe với vốn đầu tư nước ngoài. Trong số đó, một nhà máy dự kiến đặt tại tỉnh Preah Sihanouk, ba nhà máy còn lại được đề xuất xây dựng tại tỉnh Svay Rieng.

Trước đó, Wanli Tire, một nhà sản xuất lốp xe khác của Trung Quốc, có trụ sở tại Quảng Châu, đã khởi công xây dựng nhà máy trị giá 500 triệu đô la Mỹ tại Khu kinh tế đặc biệt (SEZ) ở Svay Rieng.