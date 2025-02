Trung Quốc lên tiếng sau đề xuất tham gia cắt giảm chi tiêu quân sự của Tổng thống Nga

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 25/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết, chi tiêu quốc phòng hạn chế của nước này “hoàn toàn là nhu cầu bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia, là nhu cầu duy trì hòa bình thế giới”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Theo ông, những năm gần đây, chi tiêu quân sự toàn cầu liên tục gia tăng, lên tới khoảng 2,43 nghìn tỷ USD trong năm 2024, mức cao nhất mọi thời đại. Đằng sau sự tăng trưởng này là tình hình an ninh quốc tế và khu vực ngày càng căng thẳng, khiến thâm hụt an ninh ngày càng mở rộng và các bên đang phải đối mặt với những thách thức chung của quản trị an ninh toàn cầu.

Ông khẳng định, Trung Quốc duy trì chiến lược tự vệ phòng ngự, theo đuổi sự phát triển đồng bộ giữa kinh tế và quốc phòng, không tham gia vào các cuộc chạy đua vũ trang với bất kỳ quốc gia nào.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 14/2, ông Quách Gia Côn, một phát ngôn viên khác của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cũng tuyên bố: “Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc là công khai, minh bạch, hợp lý và vừa phải. So với các cường quốc quân sự như Mỹ, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc chiếm tỷ trọng tương đối thấp dù là trong Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), chi tiêu tài chính quốc gia, chi tiêu quốc phòng trên đầu người hay chi tiêu quốc phòng bình quân đầu người trong quân nhân.”

Theo ông, năm 2024, chi tiêu quân sự của Mỹ chiếm 40% chi tiêu quân sự toàn cầu, là quốc gia chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới, vượt tổng chi tiêu của 8 quốc gia xếp phía sau. Năm 2025 tiếp tục tăng lên khoảng 895 tỷ USD. Mỹ đề xướng “nước Mỹ trên hết”, do vậy nên làm gương trong việc cắt giảm chi tiêu quân sự.

Trong khi đó, ông Trác Hoa (Zhuo Hua), chuyên gia về các vấn đề quốc tế của Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, khi trả lời phỏng vấn của “Thời báo Hoàn cầu” – một ấn phẩm của Nhân Dân nhật báo – cho rằng, việc cắt giảm chi tiêu quân sự ở Mỹ là một nhiệm vụ đầy thách thức và khó thực hiện trên thực tế. “Ngay cả khi Washington có thể cắt giảm chi tiêu quân sự, kế hoạch này có thể sẽ tập trung chủ yếu vào việc cắt giảm chi phí liên quan đến một bộ máy quan liêu cồng kềnh.”

Chuyên gia này nhấn mạnh, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc không nên được so sánh với một siêu cường quân sự như Mỹ.

Trước đó, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 24/2, Tổng thống Nga Putin cho rằng, việc Tổng thống Mỹ Trump đề xuất Nga - Mỹ cùng cắt giảm 50% chi tiêu quốc phòng là “ý tưởng hay” và Trung Quốc có thể cùng tham gia. Ông cũng cho biết đã sẵn sàng thảo luận với Mỹ về ý tưởng này và nhấn mạnh Nga có thể đạt thỏa thuận với Mỹ về cắt giảm chi tiêu quân sự.