Trung Quốc lại tự phá kỷ lục của chính mình, làm rung chuyển ngành vận tải thế giới

Trung Quốc vừa cho ra mắt tàu chở ô tô lớn nhất thế giới, có khả năng vận chuyển tới 10.800 xe trong một chuyến. Đây là cột mốc quan trọng khi nhu cầu vận chuyển ô tô toàn cầu tiếp tục tăng cao.

Tàu chở ô tô chạy bằng nhiên liệu kép khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Nó được phát triển bởi Công ty TNHH Đóng tàu Quốc tế Quảng Châu (GSI), một công ty đóng tàu thuộc sở hữu nhà nước và là công ty con của Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC).

Công ty này chuyên thiết kế và đóng các tàu lớn như tàu chở dầu, tàu chở hàng rời, cũng như các tàu chuyên dụng như tàu chở khách Ro-Ro và tàu nâng hàng siêu trọng bán chìm.

Tàu chở ô tô được đóng cho HMM, công ty vận tải biển hàng đầu của Hàn Quốc. Hiện đơn vị này vận hành khoảng 90 tàu với tổng sức chứa khoảng 950.000 đơn vị container 20 feet (TEU). Sản phẩm của Trung Quốc đại diện cho một lớp tàu chở ô tô siêu tải trọng mới.

Động cơ đẩy hàng hải xanh

Theo GSI, con tàu tuân thủ các tiêu chuẩn khí thải Tier III của Tổ chức Hàng hải Quốc tế, vốn đặt ra một số giới hạn nghiêm ngặt nhất đối với khí thải oxit nitơ (NOx) đối với các tàu hoạt động trong các khu vực kiểm soát được chỉ định.

Các tiêu chuẩn này yêu cầu giảm gần 80% lượng khí thải oxit nitơ đối với các tàu hoạt động trong các khu vực kiểm soát khí thải được chỉ định, bao gồm Bắc Mỹ và một số khu vực của châu Âu. Với chiều dài khoảng 230 mét, chiều rộng 40 mét và mớn nước khoảng 10,5 mét, đây hiện là tàu lớn nhất được chế tạo tại Trung Quốc.

Kỷ lục này trước đây thuộc về Anji Soundness và Anji Ansheng của Anji Logistics, mỗi tàu được thiết kế để vận chuyển tối đa 9.500 xe. Những con tàu này đã thiết lập tiêu chuẩn cho các tàu chở ô tô thế hệ mới, hậu Panamax và được vận hành bởi Anji Logistics, một đơn vị của SAIC Motor có trụ sở tại Thượng Hải.

Ngoài ra, thiết kế 14 tầng của tàu cho phép xếp dỡ hàng hóa linh hoạt. Điều này giúp tàu có thể chở ô tô thông thường, xe điện (EV), xe chạy bằng hydro và xe tải hạng nặng.

Nỗ lực đóng tàu của Trung Quốc

HMM đã đặt mua con tàu này như một phần trong kế hoạch quay trở lại vận chuyển ô tô sau nhiều năm tập trung vào hoạt động vận chuyển container. Mặc dù HMM sở hữu con tàu, nhưng mục đích sử dụng thương mại của nó lại liên quan đến Hyundai Glovis có trụ sở tại Seoul, công ty vận hành vận tải biển cho Hyundai và Kia.

Trên thực tế, Hyundai là một trong những nhà đóng tàu lớn nhất thế giới, vậy tại sao chiếc tàu chở ô tô lớn nhất từ trước đến nay lại không được đóng tại xưởng đóng tàu của họ? Câu trả lời là Hyundai không còn là một thực thể công nghiệp duy nhất nữa.

Tập đoàn Hyundai Motor và HD Hyundai hoạt động như hai tập đoàn riêng biệt với những ưu tiên khác nhau. Một tập đoàn tập trung vào xe hơi, điện khí hóa và sản xuất toàn cầu; tập đoàn còn lại ngày càng tập trung vào đóng tàu giá trị cao, hệ thống năng lượng và các dự án liên quan đến quốc phòng.

Đối với Hyundai Motor Group, việc sở hữu các xưởng đóng tàu không phải là điều cần thiết về mặt chiến lược. Thay vào đó, tập đoàn này kiểm soát hoạt động hậu cần thông qua Hyundai Glovis, đảm bảo năng lực vận chuyển thông qua các tàu thuộc sở hữu và các tàu thuê dài hạn.

Buổi lễ ra mắt nhấn mạnh vai trò ngày càng mở rộng của Trung Quốc trong cả lĩnh vực đóng tàu và logistics ô tô. Nước này đã xuất khẩu hơn 7 triệu xe vào năm 2025, trong đó xe điện chiếm tỷ trọng ngày càng tăng.

Trong những năm gần đây, các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp đã đầu tư trực tiếp vào vận tải biển để đảm bảo năng lực xuất khẩu. Ví dụ, nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BYD đã hoàn thành đội tàu khổng lồ gồm tám tàu và đạt công suất vận chuyển hàng năm hơn một triệu ô tô.

Cùng thời điểm đó, nhà sản xuất xe điện Leapmotor có trụ sở tại Hàng Châu đã mua được tàu vận chuyển ô tô chuyên dụng của riêng mình vào năm ngoái. Con tàu, được đóng riêng cho mục đích vận chuyển ô tô, dự kiến sẽ vận chuyển hơn 2.500 xe điện đến châu Âu.

Việc GSI bàn giao chiếc tàu mới nhất cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nhà đóng tàu toàn cầu khi nhu cầu về các tàu lớn hơn và thân thiện với môi trường hơn tăng cao. Công ty cũng ghi nhận một chiếc tàu mới khác rời xưởng đóng tàu vào ngày 21/1, được đóng cho EPS của Singapore.