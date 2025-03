Trung Quốc lại khiến thế giới phải nể phục: Tung ra 3 công nghệ lần đầu tiên được áp dụng trên thế giới trong lĩnh vực vận tải đường sắt

Nhân viên điều độ ga đã sử dụng hệ thống này để điều khiển đầu máy kép đẩy đoàn tàu chở 5.394 tấn than chính xác đến điểm dỡ hàng, bắt đầu quy trình vận chuyển than xuống cảng.

Ga cảng Hoàng Hoa kết nối với cảng Hoàng Hoa, là ga trung chuyển than lớn nhất ra cảng biển lớn nhất Trung Quốc, với sản lượng than hàng năm lên tới 217 triệu tấn. Mỗi ngày đêm, ga này tiếp nhận trung bình 160 đoàn tàu với hơn 10.000 toa chở than, tạo ra áp lực lớn về an toàn và điều độ.

Để giải quyết bài toán này, Công ty đường sắt Sóc Hoàng thuộc Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (Quốc Năng) đã hợp tác với Viện nghiên cứu Khoa học Đường sắt Trung Quốc và các đơn vị nghiên cứu khác. Sau 3 năm nghiên cứu, họ đã xây dựng thành công hệ thống công nghệ điều phối thông minh “ba trong một”: “quyết định trên đám mây, thực thi qua đám mây, bảo đảm bằng đám mây”. Hệ thống bắt đầu thử nghiệm từ tháng 9/2022 và chính thức hoạt động vào tháng 3 năm nay.

Theo Viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc, Chủ tịch Hội Đường sắt Trung Quốc Lư Xuân Phòng, công nghệ điều khiển tàu trên thế giới đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, từ vận hành thủ công đến cơ giới hóa và tự động hóa. Tuy đạt được những tiến bộ đáng kể nhưng vẫn tồn tại nhiều vấn đề như chi phí phần cứng và phần mềm cao, quản lý hệ thống phức tạp và bảo trì khó khăn.

Hệ thống điều khiển tàu thông minh cho đường sắt trọng tải lớn này sở hữu ba công nghệ lần đầu tiên được áp dụng trên thế giới . Đó là nền tảng điều phối thông minh tích hợp đường bộ và cảng dựa trên “bộ não đám mây” giúp tự động hóa toàn bộ quy trình và giảm thiểu thao tác thủ công.

Công nghệ “điều khiển đám mây” tự lái tàu dựa trên 5G và Bắc Đẩu giúp rút ngắn thời gian vận hành tàu. Cuối cùng là công nghệ an toàn “bảo vệ đám mây” hợp tác đường bộ và cảng dựa trên 5G và AI giúp giảm thiểu rủi ro an toàn.

Đại diện Công ty đường sắt Sóc Hoàng thuộc Quốc Năng cho biết sau khi hệ thống đi vào hoạt động, tỷ lệ lập kế hoạch điều độ tự động tại ga Hoàng Hoa đạt 85%, tỷ lệ sắp xếp đường ray thông minh trên 95% và mức độ tự động hóa điều khiển tàu đạt 99%. So với trước đây, công suất vận chuyển hàng năm của ga tăng khoảng 10,56 triệu tấn. Thời gian vận hành tàu được rút ngắn 20%, nâng cao hiệu quả vận hành. Nhân viên điều độ chuyển từ làm việc ngoài trời sang giám sát trong nhà, giúp giảm 90% rủi ro an toàn.

Hệ thống này hiện đã đáp ứng các điều kiện để triển khai ứng dụng trên quy mô lớn, góp phần nâng cao năng lực quản lý đường sắt trọng tải lớn của Trung Quốc.