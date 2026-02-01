Trung Quốc lại có thêm AI mới với năng lực kinh ngạc: Đã có 12 triệu người dùng, đang gây bão cả thế giới

Kling sánh ngang Google Veo, OpenAI Sora

Công nghệ tạo video bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đã nhanh chóng chuyển mình, từ một tính năng thử nghiệm gây tò mò trở thành công cụ đắc lực cho các nhà sáng tạo chuyên nghiệp, chuyên gia tiếp thị và các công ty truyền thông.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt này, Kling – nền tảng được phát triển bởi "ông lớn" video ngắn Trung Quốc Kuaishou – đã khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ công nghệ thế giới, sánh ngang với những tên tuổi hàng đầu như Google Veo hay OpenAI Sora.

Chính thức trình làng vào tháng 6/2024, Kling nhanh chóng trở thành động lực tăng trưởng mới đầy tiềm năng cho Kuaishou, đơn vị vốn từ lâu vẫn chịu cảnh "lép vế" trước ByteDance (chủ sở hữu TikTok) tại thị trường video ngắn nội địa.

Chỉ vài tháng sau khi ra mắt, Kling đã thu hút khoảng 12 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, mang về mức doanh thu định kỳ hàng năm ước tính 240 triệu USD. Tốc độ đón nhận ấn tượng này phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cách ứng dụng AI tạo sinh, khi các video do AI thực hiện giờ đây đã trở thành "món ăn tinh thần" phổ biến trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Những thước phim sống động về động vật hoạt hình, các đại cảnh khoa học viễn tưởng hay người dẫn chương trình ảo do AI tạo ra đã không còn xa lạ với khán giả trực tuyến, bất chấp những lo ngại ngày càng tăng về vấn nạn "rác phẩm AI" kém chất lượng.

Giữa bối cảnh đó, sự bứt phá thần tốc của Kling đặt ra câu hỏi lớn: Tại sao nền tảng này lại tạo được tiếng vang mạnh mẽ đến vậy trong khi nhiều công cụ tương tự đang chật vật tìm chỗ đứng? Thành công của Kling cho thấy nền tảng này không chỉ dừng lại ở sự mới lạ, mà đã thực sự gắn kết công nghệ với nhu cầu sáng tạo thực tiễn.

Hiệu quả thương mại ấn tượng càng củng cố thêm danh tiếng cho Kling. Các báo cáo từ công ty và dữ liệu thị trường cho thấy chỉ riêng trong tháng 12, nền tảng này đã mang về hơn 20 triệu USD, góp phần đưa tổng doanh thu cả năm lên mức xấp xỉ 140 triệu USD. Con số này cao hơn gấp đôi so với mục tiêu 60 triệu USD mà Kuaishou đặt ra nội bộ hồi đầu năm 2025.

Đà tăng trưởng tiếp tục lan sang năm mới. Trong tháng 1, doanh thu trung bình ngày của Kling tăng khoảng 30% so với tháng trước, minh chứng cho khả năng kiếm tiền đang ngày càng tăng tốc.

Công nghệ, cộng đồng sáng tạo và cuộc đua toàn cầu

Các định chế tài chính cũng không đứng ngoài cuộc. Trong một ghi chú nghiên cứu hồi tháng 1, JPMorgan Chase đã nhấn mạnh tiềm năng thương mại hóa của Kling, dự báo doanh thu sẽ đạt 1,7 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 244 triệu USD) vào năm 2026. Ngân hàng này nhận định Kuaishou là một trong những "cổ phiếu AI bị định giá thấp nhất toàn cầu", và Kling chính là lý do then chốt cho đánh giá này.

Theo Kuaishou, thành công vượt bậc của Kling đến từ sự kết hợp giữa các mô hình AI tiên tiến, thiết kế tương tác trực quan và mối liên kết chặt chẽ với cộng đồng sáng tạo nội dung. Ông Zeng Yushen, Giám đốc vận hành của Kling, cho biết những yếu tố này đã giúp nền tảng nhanh chóng chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang ứng dụng thực tế.

"Tín hiệu rõ nét nhất từ ngành công nghiệp trong năm qua chính là sự đón nhận cởi mở với AI," ông Zeng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) ở Las Vegas đầu tháng này. "Song song đó, các trường hợp ứng dụng thực tế cũng đang mở rộng nhanh chóng." Nhận định của ông phản ánh xu hướng chung của toàn ngành, khi các nhà sáng tạo ngày càng tìm kiếm những công cụ giúp tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí sản xuất mà vẫn đảm bảo chất lượng.

Suốt năm qua, Kling đã tung ra 7 bản nâng cấp lớn cho các mô hình cốt lõi. Đáng chú ý nhất là Kling O1, được công ty mô tả là mô hình video đa phương thức hợp nhất đầu tiên trong ngành. Công nghệ này cho phép người dùng kết hợp hình ảnh, video, chủ thể và văn bản trong cùng một câu lệnh, đồng thời hỗ trợ chỉnh sửa thời gian thực trong khâu hậu kỳ. Một bản cập nhật khác là Kling 2.6, tập trung cải thiện đáng kể khả năng tạo âm thanh – mảng vốn thường bị xem nhẹ so với chất lượng hình ảnh trong các công cụ video AI.

Khi các tiêu chuẩn hiệu suất cho mô hình tạo video liên tục thay đổi, Kling vẫn kiên định nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới. Việc Kling ngày càng thu hẹp khoảng cách với Google Veo và OpenAI Sora cho thấy cuộc đua AI tạo sinh không còn là sân chơi độc quyền của các công ty Mỹ. Thay vào đó, nó đang trở thành một cuộc cạnh tranh toàn cầu thực sự, với vai trò ngày càng nổi bật của các doanh nghiệp Trung Quốc như Kuaishou.