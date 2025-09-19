Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp với bão Mitag

Một chiếc ô tô di chuyển qua cành cây đổ khi bão Tapah quét qua Hong Kong (Trung Quốc) sáng 8/9/2025 (Ảnh: AP)

Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NMC) dự báo bão Mitag, cơn bão thứ 17 của năm 2025, dự kiến sẽ đổ bộ dọc theo bờ biển Quảng Đông từ chiều 19/9 đến tối, mang theo gió mạnh và mưa lớn cho hầu hết các khu vực của tỉnh.

Bão Mitag nằm cách thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông khoảng 340 km về phía Đông Nam vào lúc 18h ngày 18/9 (giờ địa phương), với sức gió mạnh nhất duy trì ở tâm bão là 18 m/s. Khi mạnh lên, bão Mitag di chuyển về phía Tây Bắc với tốc độ 15 - 20 km/h.

Theo NMC, do ảnh hưởng của bão, dự kiến sẽ có mưa lớn tại một số khu vực của Quảng Đông và tỉnh Phúc Kiến (miền Đông) từ ngày 19 - 21/9. Mưa lớn hoặc mưa rào cũng được dự báo sẽ xảy ra ở một số khu vực ở Giang Tây (miền Đông), Hồ Nam và Hồ Bắc (miền Trung) và hai tỉnh miền Nam là Quảng Tây và Hải Nam. Theo dự báo, một số khu vực của Tứ Xuyên và Trùng Khánh (Tây Nam), Thiểm Tây (ở khu vực Tây Bắc) cũng có mưa to đến rất to trong khoảng thời gian từ ngày 18 - 20/9.

Đài quan sát quốc gia đã kêu gọi chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp khẩn cấp đối phó với bão, nguy cơ lũ lụt và thảm họa địa chất có thể xảy ra do mưa lớn.

Ban Chỉ huy phòng chống lũ lụt tỉnh Quảng Đông đã chỉ đạo tất cả chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão và triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và bảo vệ tài sản.

Trong khi đó, tại Hải Nam, công tác ứng phó khẩn cấp với bão chỉ áp dụng đối với các hoạt động trên biển do dự báo sẽ có gió mạnh từ chiều thứ 18/9 đến hết ngày 19/9.

Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp, trong đó Cấp độ I là cấp độ ứng phó nghiêm trọng nhất.

