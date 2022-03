Trung Quốc: Hơn 1 tỷ lượt xem bài diễn văn của ông Putin sau 24 giờ

Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc ngày 1/3 có bài viết gây chú ý khi cho biết, sách về chủ đề Ukraine hay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trở thành những cuốn sách bán chạy nhất ở Trung Quốc và một số đầu sách thậm chí còn hết hàng trên các nền tảng thương mại điện tử của nước này.

Sách về Tổng thống Putin "cháy hàng"

Sách về Tổng thống Nga Putin nhanh chóng trở thành sản phẩm được tìm kiếm thường xuyên nhất trên nền tảng thương mại điện tử Dangdang sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ, theo tờ The Paper (Trung Quốc).

Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp ở Moscow vào năm 2019. Ảnh: Reuters

Hiệu sách trực tuyến trên Dangdang đã phải bổ sung nhiều hàng tồn kho và lập danh sách chờ cho các khách hàng mua sách. Thống kê từ nền tảng này cho thấy, "Putin" đã trở thành một trong 10 từ khóa được tìm kiếm thường xuyên nhất.

Cuốn sách "The Gates of Europe, A History of Ukraine" (tạm dịch là "Những cánh cổng châu Âu, lịch sử Ukraine") dưới bút danh Serhii Plokhy của Giáo sư lịch sử Ukraine Mykhailo Hrushevsky tại Đại học Harvard (Mỹ) đồng thời là Giám đốc Viện Nghiên cứu Ukraine của trường đại học này cũng đang cháy hàng. Đây là cuốn sách cung cấp cho người đọc những thông tin nhanh chóng để hiểu lý do đằng sau tình hình hiện nay ở Ukraine.

Theo tác giả cuốn sách, để hiểu những gì đang xảy ra ở Ukraine ngày nay và tác động của nó đối với thế giới, cần phải xem xét gốc rễ của những vấn đề này, đó là nguồn gốc và sự phát triển của bản sắc quốc gia và dân tộc Ukraine.

Theo nhà xuất bản CITIC Press Group, cuốn sách này - được xuất bản vào tháng 3/2019 - đã bán được hơn 1.000 cuốn vào ngày 25/2 - khi xung đột leo thang. Nhà xuất bản này cũng nhanh chóng cho tái bản gấp 19.000 cuốn vào tuần trước để đáp ứng nhu cầu của độc giả Trung Quốc.

Những cuốn sách về Ukraine đang được độc giả Trung Quốc săn lùng. Ảnh: The Paper

Trong khi đó, một cuốn sách khác có tựa đề "The History of Ukraine" (Lịch sử Ukraine) của giáo sư Paul Kubicek chuyên về khoa học chính trị tại Đại học Oakland (Mỹ) lại nhấn mạnh vào việc phân tích bản sắc chính trị của Ukraine.

Theo Thời báo Hoàn cầu, bất chấp xung đột, Nga và Ukraine có mối liên hệ chặt chẽ về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo. Nhiều nhà văn nói tiếng Nga, bao gồm Nikolai Gogol, Isaac Babel, Vasily Grossman, cũng như Andrey Kurkov - người được xếp vào danh sách nhà văn nói tiếng Nga hay nhất ở Ukraine năm 2013 - đều có nguồn gốc Ukraine.

Tình hình Ukraine cũng nóng trên mạng Trung Quốc

Các binh sĩ Ukraine tại khu vực xảy ra giao tranh với Nga ở Kiev vào ngày 26/2. Ảnh: AFP

Theo New York Times, hiện mạng xã hội của Trung Quốc cũng tràn ngập tin tức về xung đột Nga - Ukraine.

Bài phát biểu của Tổng thống Nga hôm 24/2 về phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đã nhận được sự quan tâm lớn trên các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc.



Ít nhất, một bản dịch bài phát biểu của ông Putin đã được lan truyền mạnh mẽ. Hashtag #putin10000wordsspeechfulltext trên Weibo đã nhận được 1,1 tỷ lượt xem trong vòng 24 giờ.

Nhiều người Trung Quốc cũng chia sẻ các bài báo về lịch sử lâu dài đầy rắc rối của Trung Quốc với nước láng giềng, bao gồm cả việc Đế quốc Nga sáp nhập lãnh thổ Trung Quốc và xung đột biên giới với Liên Xô vào cuối những năm 1960.

https://soha.vn/trung-quoc-hon-1-ty-luot-xem-bai-dien-van-cua-ong-putin-sau-24-gio-20220301174159449.htm