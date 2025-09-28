Trung Quốc hiện tại không ai mặc đẹp hơn mỹ nhân này: Đóng 1 phim mà sắm tận 230 bộ đồ, tuần lễ thời trang cũng chỉ tới thế

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng là dự án mới của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình. Dù lên sóng đột ngột, phim vẫn nhanh chóng cán mốc 27.000 điểm nhiệt độ, trở thành phim có nhiệt độ ngày đầu cao nhất trên Tencent trong năm 2025. Hiện phim cũng đang dẫn đầu bảng xếp hạng hot nhất trên nền tảng, vượt qua Phó Sơn Hải của Thành Nghị dù tác phẩm này mở bán gói xem trước đến tập cuối.

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng kể câu chuyện tình giữa nữ MC nổi tiếng Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư) và CEO Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình). Bề ngoài là cuộc hôn nhân hào nhoáng, nhưng phía sau là những khác biệt về xuất phát điểm cùng những toan tính, mục đích riêng của mỗi người. Điều bất ngờ là phim quá bùng nổ dù được chiếu vào sáng 26/9 mà không hề có thông báo trước. Dù ra mắt đột ngột, phim vẫn nhận được nhiều phản hồi tích cực, đặc biệt là tạo hình nhân vật của Triệu Lộ Tư. Người xem khen ngợi nhan sắc và phong cách thời thượng của cô khi vào vai MC nổi tiếng.

Nếu đã quen thấy Triệu Lộ Tư với hình tượng ngọt ngào, tươi sáng, thì lần này khán giả sẽ phải giật mình với một phiên bản hoàn toàn khác. Nhân vật Hứa Nghiên không chỉ mang trong mình những tổn thương từ quá khứ mà còn chịu áp lực từ xã hội, đồng thời thể hiện sự phức tạp, sắc sảo của một người phụ nữ trưởng thành.

Phim không chỉ là chuyện tình yêu mà còn khai thác nhiều khía cạnh của cuộc sống hiện đại: áp lực địa vị, khác biệt xuất thân, hôn nhân vì lợi ích thay vì tình cảm, thử thách nơi công sở hay việc cân bằng giữa hình ảnh trước công chúng và con người thật. Để hóa thân trọn vẹn vào Hứa Nghiên - một nhân vật có nhiều vấn đề phức tạp phải đối diện, Triệu Lộ Tư đã đầu tư cực mạnh cho tạo hình. Từ trang phục thời thượng, phong cách trang điểm cho tới thần thái, cách trang điểm, tóc ai tất cả đều được chăm chút tỉ mỉ, giúp nữ diễn viên rũ bỏ hình tượng ngọt ngào quen thuộc và lột xác thành một MC đầy tham vọng. Chính sự đầu tư này khiến mỗi cảnh phim cô xuất hiện đều gây ấn tượng mạnh, vừa đẹp, thời thượng vừa hợp với tâm lý nhân vật.

Được biết, Triệu Lộ Tư đã đầu tư tới 230 bộ đồ cho vai diễn lần này. Chỉ trong tập 1, cô thay tới 11 trang phục khác nhau dù nhân vật còn chưa có nhiều phân cảnh phải tranh đấu hay phô diễn ra sự quyền lực, thời thượng. Kiểu tóc, cách trang điểm cũng giới thiệu là do chính Triệu Lộ Tư tự chuẩn bị có độ mix - match cao với váy áo, càng khiến cho tổng thể tạo hình của cô trở nên hoàn hảo. Trên mạng xã hội, dưới những bài đăng về phong cách thời trang của Triệu Lộ Tư trong phim, cư dân mạng để lại vô số bình luận ngưỡng mộ, khen ngợi, thậm chí có nhiều người còn cho rằng nữ diễn viên đã mang cả một tuần lễ thời trang lên tác phẩm của mình.

Một số bộ cánh ấn tượng với đủ phong cách khác nhau của Triệu Lộ Tư trên phim:

Chuyển thể từ tiểu thuyết Đại Kiều Tiểu Kiều của Trương Duyệt Nhiên, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng kể về Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư), một MC xinh đẹp, tài giỏi với vẻ ngoài hoàn hảo nhưng che giấu quá khứ đầy tổn thương. Lớn lên thiếu thốn, bị gia đình bỏ rơi, cô dựa vào ý chí và tài năng để trở thành gương mặt MC nổi tiếng. Mang hình ảnh công chúng hoàn hảo và lai lịch được tô vẽ kỹ lưỡng, Hứa Nghiên bước vào cuộc hôn nhân với Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình), doanh nhân quyền lực. Nhưng đây không phải chuyện tình yêu mà là sự tính toán: Thẩm Hạo Minh cần một người vợ hoàn hảo cho địa vị xã hội, còn Hứa Nghiên coi đây là cơ hội để đạt sự bảo đảm và vị thế mà cô khao khát bấy lâu.