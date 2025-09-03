Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm đài tưởng niệm Lực lượng Tác chiến Hải ngoại của Quân đội Nhân dân Triều Tiên, những người đã tham gia các hoạt động quân sự cho Nga (Ảnh: KCNA/KNS/AFP)

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) đã đưa ra đánh giá này trong một cuộc họp kín với Ủy ban Tình báo Quốc hội - các dân biểu Park Sun-won và Lee Seong-kweun nói với các phóng viên.

NIS cho biết Bình Nhưỡng đang có kế hoạch gửi thêm khoảng 6.000 binh sĩ Triều Tiên đến Nga trong đợt triển khai quân thứ 3 nhằm hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến với Ukraine. Trước đó, khoảng 1.000 công binh chiến đấu đã đến Nga.

Các cơ quan tình báo Hàn Quốc và phương Tây cho biết Triều Tiên đã gửi hơn 10.000 binh sĩ đến Nga trong năm 2024 - chủ yếu đến khu vực Kursk - cùng với đạn pháo, tên lửa và hệ thống tên lửa tầm xa.

Các binh sĩ Triều Tiên hiện có đang đồn trú ở khu vực tiền tuyến như lực lượng dự bị - cơ quan này cho biết.

Một người đàn ông được cho là lính Triều Tiên bị lực lượng Ukraine bắt giữ (Ảnh: Yonhap)

Phía Triều Tiên chỉ xác nhận đã triển khai quân đội để hỗ trợ cuộc chiến của Nga tại Ukraine vào tháng 4 và thừa nhận rằng binh sĩ của họ đã hy sinh trong chiến đấu.

"Triều Tiên tiết lộ rằng họ đã ghi nhận khoảng 350 trường hợp lính tử vong trong đợt triển khai đầu tiên và thứ hai. Trong khi đó, NIS báo cáo ít nhất 600 quân Triều Tiên thiệt mạng trong một cuộc họp báo với Ủy ban Tình báo Quốc hội hồi tháng 4" - ông Lee Seong-kweun nói, đồng thời lưu ý rằng NIS đã nâng ước tính số binh sĩ tử trận lên 2.000 sau một cuộc đánh giá toàn diện với các quốc gia khác.

Kể từ tháng 10/2024, Triều Tiên đã triển khai khoảng 13.000 quân nhân và vũ khí thông thường để hỗ trợ Nga trong cuộc chiến Nga - Ukraine.

Vào đầu năm nay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Triều Tiên sẽ cử các nhà thầu xây dựng và chuyên gia rà phá bom mìn đến khu vực Kursk.

Nga và Triều Tiên đã ký một thỏa thuận quân sự vào năm 2024 - bao gồm điều khoản phòng thủ chung - trong chuyến thăm hiếm hoi của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Triều Tiên.







