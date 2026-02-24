Trung Quốc giúp Nga bỏ túi gần 1,7 tỷ USD

Theo báo cáo từ CBR, cơ quan này đã thực hiện bán ra 300.000 ounce vàng từ kho dự trữ quốc gia. Quyết định này đã đưa tổng lượng vàng dự trữ của Nga xuống còn mức 74,5 triệu ounce. Đây là lần đầu tiên Nga ghi nhận sự sụt giảm trong lượng vàng dự trữ kể từ thời điểm tháng 10 năm trước.

Thị trường vàng thế giới trong tháng Giêng chứng kiến sự biến động mạnh mẽ về giá trị giao dịch. Mức giá trung bình của kim loại quý này trong tháng đạt khoảng 4.700 USD cho mỗi ounce. Tuy nhiên, tại một số thời điểm giao dịch cao điểm, giá vàng đã đạt ngưỡng 5.600 USD cho mỗi ounce.

Căn cứ trên các biến số này, doanh thu từ việc bán vàng thỏi của Ngân hàng Trung ương Nga ước tính nằm trong khoảng từ 1,41 tỷ USD đến 1,68 tỷ USD. Mặc dù khối lượng vàng dự trữ giảm xuống, tổng giá trị kho dự trữ vàng của quốc gia này vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 23% trong tháng 1. Tổng giá trị dự trữ vàng hiện tại của Nga ước tính đạt mức 402,7 tỷ USD nhờ vào đà tăng kỷ lục của giá vàng thế giới.

Nga thu về gần 1,7 tỷ USD nhờ vàng

Các hoạt động thương mại liên quan đến kim loại quý của Nga cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ tại thị trường châu Á. Theo các báo cáo dựa trên dữ liệu của Trade Data Monitor và văn phòng hải quan Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu kim loại quý của Nga sang Trung Quốc đã tăng gần gấp đôi về giá trị trong nửa đầu năm 2025.

Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu quặng và các sản phẩm tinh chế kim loại quý từ Nga của Trung Quốc đã tăng 80% so với cùng kỳ năm trước đó, đạt giá trị 1 tỷ USD. Nguyên nhân của sự gia tăng này được xác định là do giá kim loại quý đã tăng khoảng 28% trong năm qua.

Sự biến động giá này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các rủi ro địa chính trị và căng thẳng thương mại toàn cầu. Đồng thời, hoạt động thu mua từ các ngân hàng trung ương và các quỹ giao dịch chứng khoán cũng góp phần thúc đẩy giá trị mặt hàng này.

Nga hiện giữ vị trí là nhà sản xuất vàng lớn thứ hai trên phạm vi toàn cầu, đứng sau Trung Quốc. Sản lượng khai thác hàng năm của Nga đạt mức hơn 300 tấn. Ngân hàng Trung ương Nga từng duy trì vị thế là một trong những đơn vị mua vàng lớn nhất thế giới trong nhiều năm. Tuy nhiên, tần suất và khối lượng mua vào của cơ quan này đã có sự điều chỉnh giảm đáng kể kể từ năm 2022. Trong khi đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong danh sách các ngân hàng trung ương mua vàng.

Số liệu thống kê cho thấy xuất khẩu vàng của Nga sang Trung Quốc tăng trưởng cả về khối lượng lẫn giá trị. Sự chênh lệch lớn về giá trị xuất khẩu chủ yếu do giá vàng giao ngay đã tăng mạnh khoảng 43% trong vòng 12 tháng qua.

Bên cạnh xuất khẩu, ngành khai thác vàng của Nga cũng đang đáp ứng nhu cầu nội địa đang ở mức cao. Người tiêu dùng Nga có xu hướng mua kim loại quý để bảo toàn giá trị tài sản cá nhân. Trong năm 2024, người dân Nga đã tiêu thụ 75,6 tấn vàng, chiếm tỉ trọng xấp xỉ 25% tổng sản lượng khai thác hàng năm của quốc gia.

Sự tăng trưởng về giá không chỉ giới hạn ở vàng mà còn lan tỏa sang các nhóm kim loại quý khác. Điều này đã trực tiếp cải thiện doanh thu cho các tập đoàn khai thác khoáng sản hàng đầu tại Nga.

Tập đoàn MMC Norilsk Nickel PJSC, một trong những nhà sản xuất palladium và bạch kim lớn nhất thế giới, đã đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Trong năm 2025, giá palladium đã ghi nhận mức tăng 38% và giá bạch kim tăng 59%, tạo ra nguồn thu ngoại tệ đáng kể cho các doanh nghiệp khai khoáng.