"Đại lộ khách sạn” bên Bãi Đất Đỏ (Phú Quốc) đang nhanh chóng thành hình.

17 tòa khách sạn ven biển đồng loạt lên tầng

Tại khu vực Bãi Đất Đỏ, phía Nam đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang, một quần thể khách sạn cao tầng đang dần hình thành dọc Đại lộ APEC. Theo thông tin cập nhật ngày 9/10 của Sun Group, đơn vị phát triển dự án, 17 tòa khách sạn tại Ruby Beach đang được triển khai với mục tiêu thi công 3,5 ngày mỗi sàn, hướng tới phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Đáng chú ý, 2 tòa khách sạn dự kiến mang thương hiệu JW Marriott Marquis và W Hotels đã đạt lần lượt tầng 22 và tầng 32. Theo kế hoạch, cả 2 công trình sẽ cất nóc vào cuối tháng 11/2026, đồng thời hoàn thành phần thô trước khi kết thúc năm nay.

Cụm khách sạn do JW Marriott Marquis và W Hotels vận hành nằm ngay cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC. (Ảnh: Sun Group)

Riêng cụm khách sạn này có tổng diện tích sàn gần 400.000 m². Các hạng mục cơ điện, cấp thoát nước cũng được triển khai theo kế hoạch để chuyển sang giai đoạn hoàn thiện.

Bên cạnh đó, 3 tòa khách sạn dự kiến do Lotte Hotels quản lý cũng đang thi công phần thân. Một tòa đã lên tầng 12 trên tổng số 30 tầng, trong khi 2 tòa còn lại lần lượt đạt tầng 5 và tầng 6 trên tổng số 28 tầng.

Các tòa khách sạn dự kiến do Grand Hyatt, Le Méridien, The Luxury Collection, Gallery, SO/, Hilton và Conrad quản lý cũng đang được triển khai.

Quy mô gần 7.000 phòng, hướng tới thị trường khách quốc tế

Theo kế hoạch được công bố, 17 tòa khách sạn tại Ruby Beach dự kiến cung cấp khoảng 7.000 phòng trong giai đoạn đầu. Ở các giai đoạn tiếp theo, tổng quy mô lưu trú toàn khu có thể tăng lên khoảng 20.000 phòng.

Những thương hiệu vận hành khách sạn danh tiếng nhất thế giới sẽ có mặt tại Ruby Beach. (Ảnh: Sun Group)

Quần thể này nằm cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, đồng thời kết nối với các công trình phục vụ sự kiện tại Nam đảo Phú Quốc. Việc phát triển tập trung nhiều khách sạn trong cùng khu vực nhằm bổ sung năng lực lưu trú cho các đoàn khách lớn, đặc biệt là khách tham dự hội nghị, sự kiện quốc tế và khách nghỉ dưỡng cao cấp.

Ngày 23/9/2026, Sun Group cho biết khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ có quy mô khoảng 88,4 ha, được quy hoạch dọc Đại lộ APEC, tích hợp khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại, quảng trường ven biển cùng các không gian dịch vụ và đô thị.

Trong bối cảnh Phú Quốc chuẩn bị đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, việc bổ sung nguồn cung khách sạn được đặt trong tổng thể đầu tư hạ tầng phục vụ sự kiện. Tuần lễ Cấp cao dự kiến diễn ra vào quý IV/2027, quy tụ đại diện của 21 nền kinh tế thành viên.

Ngoài hệ thống lưu trú, Phú Quốc đang triển khai nhiều công trình giao thông và hạ tầng phục vụ sự kiện, trong đó có dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tuyến đường tỉnh ĐT.975, Đại lộ APEC và tuyến đường sắt đô thị nhẹ LRT.

Việc đồng bộ các công trình này được kỳ vọng giúp Phú Quốc tăng năng lực tổ chức sự kiện quốc tế, đồng thời tạo thêm nguồn cung lưu trú phục vụ hoạt động du lịch sau APEC 2027.