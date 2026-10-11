Một giáo sư hóa học đã nghỉ hưu bị cáo buộc thiết kế quy trình điều chế ma túy, bố trí phòng thí nghiệm tại 5 thành phố ở Trung Quốc.

Phát hiện doanh nghiệp mua bất thường 6 loại hóa chất

Theo South China Morning Post, cảnh sát ở miền đông Trung Quốc gần đây đã triệt phá một băng nhóm buôn bán ma túy xuyên biên giới, được cho là có sự tham gia của một giáo sư hóa học đã nghỉ hưu và một người có bằng thạc sĩ trong việc sản xuất ma túy.

Vụ án được cảnh sát tỉnh Sơn Đông phát hiện trong một đợt kiểm tra định kỳ tại một công ty công nghệ dược phẩm năm 2024. Khi kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp, lực lượng chức năng nhận thấy công ty này mua số lượng lớn bất thường 6 loại hóa chất được sử dụng làm nguyên liệu quan trọng để điều chế etomidate.

Etomidate là chất bị kiểm soát tại Trung Quốc từ năm 2023, từng bị lạm dụng trong các sản phẩm thuốc lá điện tử được gọi là “thuốc lá điện tử zombie”. Việc sử dụng chất này với liều lượng cao trong thời gian dài có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Các điều tra viên cho biết Huang, kẻ cầm đầu đường dây, thu lợi bất chính hơn 5 triệu nhân dân tệ (750.000 USD) chỉ trong hơn một năm. Ảnh: CCTV

Quá trình điều tra xác định người đứng sau các giao dịch mua hóa chất là một người đàn ông họ Huang, có bằng thạc sĩ hóa học. Người này từng kinh doanh thuốc lá điện tử trong nhiều năm tại thành phố Thâm Quyến, sau đó làm việc tại công ty công nghệ dược phẩm nói trên khoảng 3 tháng rồi nghỉ việc.

Cảnh sát nghi ngờ Huang mua các hóa chất nhằm điều chế etomidate. Qua theo dõi, các điều tra viên phát hiện người này thường xuyên di chuyển giữa thành phố Zibo, tỉnh Sơn Đông, và Thâm Quyến. Mỗi lần đến Zibo, Huang thường ở lại vài ngày để gặp Wu, một giáo sư hóa học đã nghỉ hưu tại một trường cao đẳng địa phương.

Kết quả điều tra cho thấy Wu giữ vai trò chủ chốt trong hoạt động sản xuất etomidate. Người này bị cáo buộc thiết kế, cải tiến quy trình điều chế và tận dụng các mối quan hệ để bố trí địa điểm phòng thí nghiệm tại các nhà máy ở 5 thành phố của Trung Quốc, dưới danh nghĩa nghiên cứu, phát triển dược phẩm mới.

Đưa tiền chất sang Đông Nam Á để hoàn thiện ma túy

Theo cảnh sát Sơn Đông, nhóm này tổ chức hoạt động sản xuất theo cách nhằm né tránh rủi ro pháp lý. Thay vì hoàn thiện sản phẩm tại Trung Quốc, các đối tượng chỉ sản xuất tiền chất của etomidate trong nước, sau đó vận chuyển sang một số nước Đông Nam Á để tiếp tục điều chế thành phẩm.

Trong đường dây, Wu và Huang phụ trách giám sát hoạt động sản xuất. Một người đàn ông họ Wang, kinh doanh thuốc lá điện tử và điều hành doanh nghiệp logistics quốc tế, được cho là đảm nhiệm việc tổ chức vận chuyển hóa chất với số lượng nhỏ và đưa thiết bị phục vụ sản xuất đến các địa điểm liên quan.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã tận dụng kiến thức chuyên môn để tối ưu hóa quy trình sản xuất, đồng thời tìm cách khai thác những kẽ hở trong công tác quản lý. Do hoạt động được tổ chức xuyên biên giới, cảnh sát Trung Quốc xác định cần triệt phá đồng loạt toàn bộ mạng lưới sản xuất, vận chuyển và buôn bán ma túy mới có thể xử lý các đối tượng liên quan.

Nếu chỉ phát hiện tiền chất tại Trung Quốc, cơ quan chức năng sẽ gặp khó khăn trong việc chứng minh hành vi phạm tội và tiến hành bắt giữ. Vì vậy, lực lượng điều tra mất gần 2 năm thu thập chứng cứ, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng các nước để lần theo toàn bộ đường dây.

Trong tháng 3 và tháng 4, cảnh sát tiến hành triệt phá 7 địa điểm hoạt động của nhóm này tại các quốc gia khác. Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, chiến dịch đã bắt giữ 71 người, thu giữ 73kg etomidate, 5 tấn nguyên liệu hoạt tính cùng nhiều thiết bị phòng thí nghiệm.

Cảnh sát xác định Huang thu lợi bất chính hơn 5 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 750.000 USD, từ hoạt động phạm pháp.

Vụ án hiện vẫn đang được điều tra, các nghi phạm chờ ngày xét xử.

Theo quy định trong Bộ luật Hình sự Trung Quốc được South China Morning Post dẫn lại, hành vi mua bán, vận chuyển hoặc sản xuất từ 50g heroin trở lên có thể bị phạt tù ít nhất 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình, đồng thời bị tịch thu tài sản. Trong một số vụ án trước đây, tòa án Trung Quốc từng quy đổi mỗi gram etomidate tương đương 0,4g heroin khi xem xét hình phạt.

Nguồn: SCMP